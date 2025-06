Temptation Island: Matteo Vitali spiega perché è finita la storia con Siria Pingo

News VIP

Matteo Vitali, a Mio, ha raccontato i motivi per cui la sua relazione con Siria Pingo è giunta al capolinea. La coppia aveva partecipato a Temptation Island nel 2024.

Siria Pingo e Matteo Vitali, noti per aver partecipato a una recente edizione di Temptation Island, hanno definitivamente messo fine alla loro lunga storia d’amore. Dopo nove anni insieme e un percorso televisivo che aveva già evidenziato forti crepe nel loro rapporto, Siria ha confermato sui social la rottura, ponendo fine alle numerose voci circolate nei mesi scorsi.

Temptation Island, parla Matteo Vitali e la rottura con Siria Pingo: "Non si prendeva mai del tempo per se stessa e per noi"

Durante il programma, Siria aveva raccontato di come, a seguito di un’importante trasformazione fisica e personale, non si fosse sentita supportata da Matteo. Lamentava la mancanza di attenzioni, la scarsa comunicazione e il fatto che il compagno preferisse i videogiochi al loro rapporto. Matteo, dal canto suo, si era mostrato pentito e aveva spiegato le sue difficoltà nell’esprimere i sentimenti, legandole a esperienze di bullismo subite da adolescente. Nonostante tutto, avevano deciso di riprovarci, promettendosi di dare priorità alla loro relazione.

Tuttavia, con il tempo la situazione non è migliorata. Siria ha ammesso di aver vissuto un periodo di forte stress e di essersi sentita sola anche nella coppia. Col tempo, ha cominciato a mettere in discussione i suoi sentimenti. In un video pubblicato su TikTok, ha parlato della decisione di chiudere il rapporto come di una scelta sofferta ma necessaria, maturata dopo numerosi tentativi di far funzionare le cose: “Ad un certo punto bisogna saper andare via”, ha detto, sottolineando il bisogno di rispettare sé stessa e i propri limiti.

In un’intervista a Lollomagazine, la giovane originaria di Gela, ha rivelato che, dopo un ultimo litigio, non ha più avuto contatti diretti con Matteo, nonostante i suoi tentativi di ricucire. Ha deciso di prendersi il suo spazio e di non forzare una riconciliazione. Nonostante tutto, non c'è rancore: i due si sono lasciati senza ostilità, ma con la consapevolezza che non fosse più possibile continuare. Siria ha concluso ribadendo che la rottura, per quanto dolorosa, è stata la scelta giusta per il suo benessere, anche se "nove anni non si cancellano facilmente".

Matteo, dal canto suo, ha detto la sua sulla rottura in un'intervista al magazine Mio, confermando che le cose tra loro erano cambiate e c'erano frequenti litigi che li hanno portati a lasciarsi:

"Lei è molto concentrata sul suo lavoro principale e sono contento, perché questo la rende indipendente. Tuttavia, in molte occasioni tornava a casa e doveva occuparsi anche del lavoro sui social: in molti le scrivevano e non si prendeva mai del tempo per se stessa e per noi. Così, spesso e volentieri si innervosiva e, a fine giornata, la ritrovavo stanca e distrutta. Le dicevo sempre: “Ti capisco, ma prenditi del tempo anche per te stessa… ne hai bisogno! Usciamo, andiamo a farci un giro”, ma lei rispondeva che era stanca, perciò la lasciavo riposare. Non andavamo più d’accordo su niente, le liti duravano tutto il giorno e avvenivano per qualsiasi motivo, anche banale. Per questo, ho preferito andarmene via, ci siamo risentiti e visti dopo settimane ma si continuava comunque a litigare e a guardare il passato, anziché il futuro e a cercare di migliorare; quindi, abbiamo interrotto definitivamente. Non ci sentiamo da un po’ di tempo, le ho scritto qualche settimana fa per fare gli auguri a sua madre ma, successivamente, non ci siamo più risentiti. Quando siamo usciti nella nostra città, ci siamo scambiati degli sguardi ma non è volata neanche una parola… ".

Il 33enne toscano, parlando di un possibile ritorno di fiamma con Siria, ha poi concluso:

"Per il momento è meglio se entrambi pensiamo al nostro bene, poi si vedrà".

