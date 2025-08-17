Temptation Island: a settembre uno speciale dedicato alle coppie dell’ultima edizione

News VIP

Sempre più concreta la possibilità di un ritorno in prima serata di Temptation Island per rivedere tutte le coppie protagoniste della quattordicesima edizione.

Temptation Island continua a sorprendere. L’edizione estiva appena conclusa ha incollato milioni di spettatori allo schermo, confermandosi uno dei programmi più seguiti e discussi della stagione.

Temptation Island tornerà su Canale 5 a settembre

Un viaggio nei sentimenti che, come sempre, ha regalato emozioni, lacrime, litigi e riappacificazioni, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo e social. Quest’anno le coppie hanno appassionato particolarmente il pubblico: dalle storie finite con addii clamorosi a quelle che, contro ogni pronostico, hanno trovato la forza di ricucire i rapporti dopo settimane di confronti e tentazioni. Ogni puntata è stata un crescendo di tensioni ed emozioni, alimentate anche dalle dinamiche con i single del villaggio. La varietà dei percorsi ha reso il racconto ancora più coinvolgente, tanto che i confronti al falò sono stati tra i momenti più commentati della stagione televisiva.

Gli ascolti hanno premiato Temptation Island con percentuali altissime di share, confermandolo come uno dei format più solidi della rete ammiraglia Mediaset. Ed è proprio per cavalcare questo entusiasmo che il programma non lascerà i telespettatori orfani troppo a lungo. Secondo quanto riportato da Fanpage, a settembre, salvo cambiamenti dell’ultima ora, Temptation Island tornerà su Canale 5. Ma non si tratterà di una nuova edizione invernale, bensì di uno speciale dedicato ai protagonisti dell’ultima stagione estiva, andata in onda a luglio.

“Dunque, salvo ripensamenti, a settembre Temptation Island tornerà su Canale 5. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della versione Winter e dunque di un nuovo viaggio nei sentimenti con altre coppie. Ciò che vedremo in TV potrebbe essere uno speciale che racconta cosa è successo ai protagonisti dell'edizione precedente. In fondo, quella che si è conclusa il mese scorso è stata un'edizione ricca di colpi di scena”, scrive Fanpage.

Proprio per questo motivo, con molta probabilità, le coppie protagoniste non sono ancora tornate ufficialmente sui social. Mediaset e la produzione avrebbero deciso di mantenere il silenzio social fino alla messa in onda dello speciale, così da garantire la curiosità e non bruciare in anticipo ciò che vedremo sul piccolo schermo. Dunque Temptation Island tornerà a settembre per chiudere idealmente il cerchio con i protagonisti che hanno tenuto banco per tutta l’estate.

Scopri le ultime news su Temptation Island.