Temptation Island, ex discusso volto rivela: "Terminato il programma ci siamo riavvicinati, c'è stato qualche bacio ma..."

L'ex discusso volto della passata edizione di Temptation Island, Antonio Maietta, torna a parlare della fine della relazione con Titti Scialò, dedicandole parole di grande stima e affetto.

Antonio Maietta è stato uno dei volti più chiacchierati della passata edizione di Temptation Island. Intervistato dal settimanale Mio, il ragazzo ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nel famoso villaggio delle tentazioni e chiarito la sua posizione nei confronti della sua ex fidanzata Titti Scialò.

La verità di Antonio Maietta sulla rottura con Titti Scialò

Antonio Maietta e Titti Scialò hanno partecipato all'edizione 2024 di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La coppia aveva deciso di mettersi in gioco, poiché Titti sentiva di non potersi più fidare del fidanzato e quest'ultimo non era più convinto del suo sentimento nei confronti della ragazza.

Il loro percorso all'interno dei villaggio dei sentimenti è stato davvero turbolento e intenso, alla fine del quale lui ha capito di non essere pronto al grande passo e lei delusa ha ammesso di non volerlo più accanto. Al falò di confronto finale, infatti, i due si sono detti addio. A ricordare quei momenti ci ha pensato l'ex concorrente in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, che ha anche parlato di un riavvicinamento dopo la fine del programma.

Le nostre strade si sono divise ma di lei, oggi, ho solo ricordi belli di tanti momenti di complicità. Terminato il programma ci siamo riavvicinati. C'è stato anche qualche bacio, ma quando una cosa è rotta non può sistemarsi. Quindi abbiamo deciso di prendere strade diverse, ma sempre con rispetto l'uno nell'altra. L'ultima volta che l'ho sentita risale al suo compleanno, le ho fatto recapitare un fascio di rose bianche. Lei ha accettato e mi ha ringraziato.

I retroscena di Antonio sulla sua nuova storia d'amore

A distanza di un anno dalla loro partecipazione a Temptation Island, Antonio Maietta e Titti Scialò hanno voltato pagina e ritrovato l'amore: lei con Oreste Russo e lui con Nancy Pennarelli. A tal proposito, Antonio ha commentato la nuova fiamma della sua ex e svelato come ha conosciuto la sua attuale fidanzata:

Titti ha ritrovato l'amore e questa cosa mi fa piacere perché se lo merita. Anche io sono fidanzato e mi sto godendo questo momento con la mia fidanzata Nancy, è del mio stesso paese e ci siamo conosciuti ad una festa di qualche amico in comune.

