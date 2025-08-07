Temptation Island, Jenny Guardiano sbotta furiosa contro Tony Renda e si difende dalle accuse: "Ecco la verità"

News VIP

L'ex discusso volto di Temptation Island, Jenny Guardiano, sbotta sui social e replica alle dure affermazioni e accuse mosse da Tony Renda nei suoi confronti.

Non c'è pace per Jenny Guardiano, che è stata costretta a intervenire sui social per difendersi dalle accuse di Tony Renda. Dopo l'intervistata lasciata da quest'ultimo a Fanpage, infatti, l'ex protagonista della passata edizione di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la sua verità sui reali motivi che l'hanno portata a prendere le distanze dal dj.

Volano accuse a distanza tra Tony Renda e Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e Tony Renda sono finiti nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Tutto è nato dopo l'intervista rilasciata dall'ex discusso volto di Temptation Island a Fanpage in cui ha rivelato di essere profondamente deluso dal comportamento della ragazza e di essere convinto che lei sia stata influenzata da chi la circonda:

"Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda" ha rivelato Tony, che ha poi raccontato come stanno realmente le cose tra lui e la sua ex fidanzata "L'amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi. Lei è ancora oggi arrabbiata, continua ad attaccarmi. È arrabbiata perché non si aspettava la mia decisione (di porre fine alla relazione, ndr). Mi ha messo nelle condizioni di lasciarla. Non so più chi è oggi. Sono profondamente deluso". Forti dichiarazioni che hanno provocato la reazione immediata di Jenny, che è sbottata sui social per difendersi dalle accuse e raccontare la sua verità!

Jenny furiosa contro Tony

Le ultime dichiarazioni di Tony Renda sulla rottura con Jenny Guardiano hanno fatto letteralmente infuriare la ragazza. Dopo essere venuta a conoscenza dell'intervista del suo ex, la ragazza ha deciso di intervenire sui social e raccontare la sua verità. Jenny, che ha partecipato alla passata edizione di Temptation Island, ha pubblicato un video sui social e chiarito una volta per tutte la sua posizione.

"Sono stanca di questa situazione. Questa è la terza intervista in cui parli di me, dici che sono cambiata, che sono una delusione. A volte bisognerebbe avere le palle di essere uomo" ha esordito così la Guardiano prima di lasciarsi andare a un duro sfogo contro il suo ex fidanzato in cui ha fatto una lista delle parole che in realtà avrebbe dovuto dire:

L'ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l'ho buttata fuori di casa, gli ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c'era più, ho fatto bordello quel giorno, ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre [...] Dovresti costruire una famiglia e rapportarti con donne della tua età. Dovresti costruirti la tua eredità, una pensione dignitosa. Svegliati e trovati un lavoro. Jenny non è cambiata, ha ripreso in mano la sua vita. Ho smesso di credere alle stron*ate. Mi dispiace essere l'argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superato. Peccato, io ho fatto già tante cose. E farò quella famiglia che tanto merito. Non mentire a te stesso. Fai un percorso psicologico importante.

