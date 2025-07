Temptation Island, anche Antonio Maietta esce allo scoperto con la nuova fiamma: frecciatina all'ex Titti Scialò?

News VIP

A pochi giorni dalle foto che ritraggono l'ex fidanzata Titti Scialò accanto a un nuovo amore, anche l'ex protagonista di Temptation Island, Antonio Maietta, è uscito allo scoperto con la nuova fiamma!

A pochi giorni di distanza dall'annuncio che l'ex fidanzata Titti Scialò, con cui ha partecipato all'edizione 2024 di Temptation Island, era uscita allo scoperto con un nuovo amore, anche Antonio Maietta ha pubblicato una foto con la nuova fiamma. Che si tratti di una sottile frecciatina proprio all'ex?

Temptation Island, Antonio Maietta ha trovato un nuovo amore dopo Titti Scialò

Antonio Maietta e Titti Scialò hanno partecipato all'edizione 2024 di Temptation Island, il docu-reality sui sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La coppia di ragazzi partenopei aveva deciso di mettersi in gioco, poiché Titti sentiva di non potersi più fidare di Antonio e quest'ultimo non era davvero convinto di voler proseguire la relazione con la ragazza.

E, infatti, nel corso della permanenza nel villaggio dei fidanzati, Antonio ha ammesso di non essere pronto al grande passo con Titti, dopo averle regalato un anello a Parigi, su insistenza della fidanzata. Durante un acceso falò, i due si sono detti addio e da allora hanno voltato pagina entrambi: qualche giorno fa, Titti Scialò è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, un ragazzo di nome Oreste che sembra estraneo al mondo dello spettacolo. Titti ha, infatti, postato una storia su Instagram, nella quale era in barca con il fidanzato, teneramente abbracciata a lui.

E, a distanza di pochi giorni, con un tempismo che fa pensare che possa trattarsi anche di una frecciatina non troppo velata, anche Antonio Maietta è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata.

Temptation Island, Antonio Maietta esce allo scoperto con la nuova fiamma: frecciatina all'ex?

In precedenza, Antonio aveva ammesso di non voler ricucire il rapporto con Titti e che, per quanto l'avesse amata, sapeva che la cosa migliore per entrambi era voltare pagina e andara avanti ognuno con la propria strada. Di recente, inoltre, Antonio era stato associato ad Anna Acciardi, altra ex protagonista di Temptation Island 2024, ma i due avevano rapidamente smentito i rumors, affermando che a legarli c'era solo una bella e sincera amicizia.

Intanto, Antonio Maietta è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata: poche ore fa, sui social, l'ex fidanzato di Titti ha postato uno scatto che lo ritrae accanto a una ragazza, che si chiama Nancy Pennarelli, alla quale ha anche dedicato delle parole molto romantiche:

"Non so dove ci porterà tutto questo, ma so che voglio venire con te"

