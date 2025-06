Temptation Island, ex discusso protagonista della passata edizione svela: "Non cambierei niente di quello che ho fatto"

News VIP

Antonio Maietta torna a parlare della sua ex Titti Scialò e di Temptation Island, svelando cosa avrebbe cambiato del suo percorso nel villaggio delle tentazioni in Sardegna.

Fervono i preparativi per la 13esima edizione di Temptation Island. Nell'attesa, un ex volto del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nel famoso villaggio delle tentazioni e svelato come stanno davvero le cose oggi tra lui e la sua ex fidanzata.

Antonio Maietta torna a parlare di Temptation Island e Titti Scialò

Temptation Island sta per tornare su Canale 5 con una nuova e scoppiettante edizione che sarà condotto come sempre dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Tra le novità c'è il cambio della location. Dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, le coppie metteranno a dura prova i loro sentimenti in Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

A proposito del cast, invece, nelle ultime ore sono state presentate le prime due coppie ufficiali della 13esima edizione del docu-reality. Loro sono Alessio con Sonia M. e Simone con Sonia B. Riusciranno a resistere alle tentazioni? Nell'attesa di conoscere le altre coppie, Antonio Maietta ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Podcast TeamPulata in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nel famoso villaggio in Sardegna e svelato come stanno realmente le cose oggi tra lui e la sua ormai ex fidanzata Titti Scialò.

Il retroscena di Antonio Maietta

Antonio Maietta e Titti Scialò sono stati tra i protagonisti indiscussi dell'ultima stagione di Temptation Island. Il loro percorso nel viaggio dei sentimenti è stato segnato da tanti colpi di scena, uno fra tutti il lancio dell’anello di fidanzamento nel fuoco durante il falò di confronto finale! A distanza di alcuni mesi dalla loro partecipazione, il ragazzo è tornato a parlare della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni.

Ospite del Podcast TeamPulata, Antonio ha ricordato la sua discussa e turbolenta esperienza nel villaggio di Temptation Island e svelato un retroscena sul rapporto con Titti. Dopo aver spiegato di non essersi pentito di nulla, l'ex volto del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha raccontato che tra lui e la sua ormai ex fidanzata c’è stato un’avvicinamento dopo la fine del programma:

È un’esperienza unica che ti fa crescere anche umanamente. A me è servito moltissimo. Non cambierei niente di quello che ho fatto, forse cambierei qualche parola per fare arrivare un messaggio chiaro. Guardandomi ho capito che le donne non vanno disprezzate. Ad oggi non ci sentiamo, il motivo è che subito dopo il programma c’è stato un approccio per ritornare a quello che eravamo prima però poi sia da parte mia, che da parte sua, abbiamo valutato e abbiamo deciso di non rovinare quel momento che poteva peggiorare la situazione. Oggi siamo single, mi farebbe piacere vederla felice.

