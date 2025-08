Temptation Island, clamorosa segnalazione su Sarah e Valerio: si sono visti ancora, Ary lo sa?

News VIP

Valerio Ciaffaroni ha deciso di lasciare da solo Temptation Island, ponendo fine alla sua love story con Sarah Esposito. I due, tuttavia, sono stati avvistati insieme pochi giorni fa.

Continua a tenere banco il rapporto tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. La coppia si è lasciata al falò di confronto finale e il romano ha iniziato a frequentare Arianna Mercuri, la single che gli ha fatto girare la testa. Tuttavia, nelle ultime ore, arriva una segnalazione su Valerio e Sarah che potrebbe capovolgere la situazione.

Temptation Island, Valerio e Sarah si vedono ancora?

Il percorso di Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito a Temptation Island ha appassionato i telespettatori, creando dibattito tra il pubblico. Sarah ha confidato che i sospetti del suo fidanzato erano reali, dato che lei lo ha davvero tradito incontrando alcuni ragazzi conosciuti sui social, in un momento di debolezza derivato dal fatto di sentirsi messa da parte dalla sua dolce metà. Valerio ha reagito malissimo inizialmente, vedendo crollare il suo mondo addosso, poi ha cambiato rotta e ha deciso di dedicarsi a sé stesso e alla conoscenza della single Arianna Mercuri.

Tra loro è nato un interesse reciproco e sincero che si è tramutato in attrazione fisica, culminata con un bacio. Valerio ha chiesto immediatamente il falò avendo compreso di essere giunto ad una conclusione finale e ha lasciato Sarah al falò di confronto. Il loro confronto è stato davvero molto intenso, l’esempio di una relazione finita tra due persone che si sono amate molto e si sono volute bene. Un mese dopo abbiamo scoperto che Valerio ha preso a frequentare la single Ary mentre Sarah sta provando a crescere, affrontare la rottura che ancora la commuove molto. Parlando di quello che è successo dopo la fine di Temptation Island, Valerio ha ammesso di aver visto due volte Sarah per un chiarimento, e di averla contattata per farle i complimenti per un esame, dal momento che per lui rimarrà sempre una persona importante. Secondo una segnalazione, tuttavia, non sarebbe tutto qui.

Temptation Island, Sarah e Valerio si vedono di nascosto?

La storia d’amore tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito si è conclusa ma sembra che i due stiano ancora riflettendo sulle scelte prese a Temptation Island. Secondo una recente segnalazione di Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra che Sarah e Valerio stiano continuando a vedersi.

“Valerio e Sarah si sono rivisti. Anche pochi giorni fa al ristorante a Frascati. Ary lo saprà?”.

Insomma questa segnalazione insinua che Arianna sia stata tenuta all’oscuro da questi incontri, come l’ultimo avvenuto pochi giorni fa, ma sarà davvero così? Ricordiamo che questa coppia ha condiviso cinque anni d’amore insieme dunque potrebbe essere semplicemente un modo per tenersi in contatto, o accompagnarsi in modo maturo alla separazione definitiva. Anche perché si mormora che Sarah sarà la nuova tronista di Uomini e Donne.

