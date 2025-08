Temptation Island, Sarah e Valerio un mese dopo: lui frequenta la single Ary, lei piange ancora disperata

News VIP

Come è finita tra Sara Esposito e Valerio Ciaffaroni dopo la fine di Temptation Island? Ecco cosa hanno raccontato nel corso dell'ultima puntata.

Si è conclusa la nuova edizione di Temptation Island e nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri, giovedì 31 luglio 2025, abbiamo scoperto cosa è successo alle coppie ad un mese dalla fine del programma. Valerio Ciaffaroni ha confermato la sua decisione: la relazione con Sarah Esposito è finita e lui ha iniziato a frequentare Ary, la tentatrice che gli ha rubato il cuore.

Temptation Island, Valerio conferma la sua scelta

Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno deciso di prendere parte a Temptation Island per capire se la loro storia d’amore avrebbe potuto riprendersi dopo la scoperta da parte del romano di alcune chat della sua fidanzata con altri ragazzi. Nel corso della loro avventura televisiva, Sarah ha ammesso di aver incontrato i ragazzi che aveva contattato per chat, prendendo con loro un caffè in punti segreti come parcheggi, e di aver approfittato spesso delle partite della Lazio, che Valerio ha sempre seguito con passione allo stadio, per dedicarsi ai nuovi interessi romantici. Ciaffaroni, inizialmente distrutto da queste confessioni, ha poi cambiato rotta e ha deciso di prendersi del tempo per sé stesso, seguendo l’istinto di conoscere meglio la single Ary.

La ragazza lo ha stregato al punto che Valerio si è lasciato andare ad un bacio sentito, come ha voluto specificare anche lui, assolutamente non frutto di mera attrazione fisica. Così, Valerio ha lasciato Sarah al falò di confronto in una valle di lacrime, dal momento che entrambi hanno capito di volersi molto bene ma che la relazione era giunta al termine. Ma cosa è successo un mese dopo? Valerio ha raccontato di aver contattato immediatamente Sarah lontano dalle telecamere per avere un incontro con lei, che si è rivelato un vero e proprio scontro. In un secondo confronto, invece, la situazione è migliorata e si è creata una situazione più civile. Ma la vera novità è che Valerio ha deciso di continuare a frequentare la single Ary!

Temptation Island, Valerio frequenta Ary mentre Sarah piange ancora

Sta nascendo una storia d’amore tra Valerio Ciaffaroni e la single Ary, anche se l’ex protagonista di Temptation Island ci tiene a precisare di voler andare piano in questo rapporto essendo uscito da una relazione di ben cinque anni. È stata la tentatrice a scrivere a Valerio e lui ne è rimasto piacevolmente sorpreso, mentre noi pensiamo solo al fatto che lui poteva essere un tronista perfetto e che ha perso una grande occasione.

Sarah Esposito, invece, come sta dopo la fine del reality show condotto da Filippo Bisciglia? Ancora lacrime per lei che ha scoperto durante l’intervista con il presentatore che Valerio ha iniziato a frequentare la single Ary. Nonostante evidentemente lei ci soffre ancora, Sarah è stata abbastanza matura da augurargli il meglio ma non riesce a tenere a bada le lacrime pensandolo e ci fa anche tenerezza. Tranquilla per te sicuramente ci saranno occasioni nelle sedi opportune, ovvero Uomini e Donne.

