Temptation Island, pagelle prima puntata: Alessio imbarazzante (NC), Antonio porta il trash napoletano (3)

News VIP

Temptation Island è tornato in onda ieri, giovedì 3 giugno, su Canale 5 con una nuova edizione che promette di regalarci tanti meme e soddisfazioni. Ecco come sono andati i protagonisti del reality show nelle nostre pagelle.

Temptation Island è il programma più atteso dell'estate e mai come quest'anno - dopo un'edizione del GF boccheggiante - il pubblico non vedeva l'ora di immergersi nelle vicende sentimentali delle nuove coppie che si metteranno in gioco nel tradizionale "viaggio nei sentimenti" che li vedrà alle prese con tentatori e tentatrici. Ma come si sono comportati i protagonisti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia? Scopritelo con le nostre pagelle.

Temptation Island, pagelle prima puntata:

Alessio imbarazzante, Voto: Non classificato

Charme da merluzzo bollito, dialettica degna di un bradipo anestetizzato, Alessio è il compagno di Sonia M. da 8 anni, di cui sette di convivenza. Lei non solo lo ha aiutato ad "emanciparsi" nel lavoro, abbandonando lo studio in cui lavorava e permettendogli di esercitare in casa sua, ma anche dalla famiglia...di fatto sostituendosi alla mamma di Alessio, visto che si è trascinata in casa questo eterno Peter Pan. Lui, da parte sua, accusa la compagna di essere "poco passionale" nell'intimità e di ritenere che lui non dia una mano in casa - "ma dimmi di cosa hai bisogno che io faccia". Insomma, Sonia M. invece di un compagno si è ritrovata un bambinone piagnucolone. Basterebbe già la presentazione a far scappare via chiunque a gambe levate, ma, dato che al peggio non c'è mai fine...

Alessio-bradipo, infatti, non ha ancora svelato la sua vera faccia e lo fa con un video nel quale dichiara di non aver mai amato Sonia (però la sua casa e la possibilità di lavorare come avvocato li ha amati). Le parole di Alessio sono una doccia fredda per Sonia, che prosegue nella sua disarmante e imbarazzante confessione dichiarando "L'anello gliel'ho regalato per gratitudine, se fosse stato amore ci saremmo sposati". Così imbarazzante, da non meritarsi un voto.

Sonia M. regina della puntata, Voto: 8

Lei è l'autentica regina della puntata: avvocato di successo, bella e intelligente, quando Alessio si lascia andare a quella imbarazzante confessione, Sonia riesce a non dargli la soddisfazione di piangere e rinfaccia anche che non è mai stata interessata al matrimonio e che lui non fa altro che sfruttarla. Pur essendo furiosa, mantiene la sua compostezza e la sua classe e chiede un falò di confronto. Quando lui non si presenta, Sonia decide (ed è sostenuta dalle altre fidanzate, che diventano un esempio bellissimo di solidarietà femminile e affetto per lei) di restare nel programma. A testa alta e consapevole di meritare molto di più. Voto:8.

Valentina, pizia di Temptation Island e "soprammobile" di Antonio, Voto: 6

Il tempo di arrivare nel villaggio e Valentina sa già che uscirà da single dal programma: "tempo due ore e avrò un tuo video" dice la napoletana. E a ben ragione, perché dopo un tradimento a inizio relazione durato anche un anno, Antonio è entrato nel docu-reality con tutte le intenzioni di divertirsi. Ma i retroscena che Valentina racconta alle altre ragazze sono allucinanti, perché Antonio in casa non collabora e vive sulle sue spalle, usando il suo stipendio per le sue spese personali, non contribuendo ad aiutare in nulla. Perché lei continui a dargli possibilità non è chiaro, ma speriamo almeno che la sua permanenza nel programma regali al pubblico un po' di sano trash made in Naples che a Temptation Island non può mancare. Voto: 6.

Antonio, molto rumore (e sdraio che volano) per nulla, Voto: 3

Dopo aver fatto il piacione con le tentatrici, quando ascolta Valentina rinfacciargli di essere un mantenuto e di non contribuire in nulla nella gestione della loro casa, Antonio diventa una furia (qualcuno dia un aumento a chi si occupa delle musiche del programma, perché il ruggito del leone era una genialata) e comincia a sbraitare di voler andare via, che Valentina non capisce nulla, che è un incompreso. Insomma, dà vita a una sceneggiata napoletana basata sul nulla e possiamo dire di aver trovato il prossimo lanciatore di bottigliette (o sdraio) di questa edizione. Ovviamente, con il suo discorso prova a ribaltare la narrazione, facendo passare la fidanzata per un'ingrata, ma non ci crede neppure lui. Tutto questo sfogo è totalmente privo di concretezza e basi solide: molto rumore per nulla. Voto: 3.

Scopri le ultime news su Temptation Island