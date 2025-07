Temptation Island, Antonio furioso contro Valentina minaccia di lasciare il villaggio: "La sto anche rispettando" (VIDEO)

News VIP

Attimi di panico nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island. Dopo aver ascoltato lo sfogo di Valentina, che ha rivelato dettagli privati sulla loro storia, Antonio è letteralmente esploso e minacciato di lasciare la trasmissione.

La 13esima edizione di Temptation Island è partita col botto! Nel corso della prima puntata, Antonio si è scagliato furioso contro la sua fidanzata Valentina, minacciando di voler abbandonare immediatamente il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Antonio e Valentina già in crisi a Temptation Island

Ieri, giovedì 3 luglio 2025, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova e attesissima edizione di Temptation Island. Tra le coppie protagoniste della serata c'è stata sicuramente quella formata da Antonio e Valentina, che hanno deciso di partecipare al docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia per capire se vale la pena continuare la loro storia.

Il loro percorso nel villaggio in Calabria non è iniziato nel migliore dei modi, anzi. A poche ore dal loro ingresso, infatti, per Valentina è arrivato il primo video di Antonio che flirta con una tentatrice, lamentandosi della sua relazione. Un comportamento che ha destabilizzato e spiazzato la fidanzata, che si è lasciata andare a un duro sfogo con Sonia M.:

Pago le bollette, pago il mutuo. Non so che mi ha fatto, mi ha spenta. Ha venduto casa sua e aveva dei soldi, mi aspettavo mi comprasse l'auto. Mi ha visto piangere sotto la pioggia, ci aspettavamo tutti qualcosa. Lui niente, impassibile. La mia famiglia mi dice "tu ce l'hai in casa", io non gli faccio cacciare un centesimo. Ma mi rinfaccia le cose quando andiamo al ristorante. Per colpa sua mi faccio deridere. Non se ne frega niente. Lui vuole sempre stare al centro dell'attenzione, vede solo il suo lato, pensa solo al suo mulino, non pensa anche al mio.

La sfuriata di Antonio

Lo sfogo di Valentina nel villaggio di Temptation Island ha fatto letteralmente infuriare Antonio, che ha minacciato di abbandonare immediatamente il docu-reality delle tentazioni di Canale 5. Infastidito dalle rivelazioni fatte dalla sua fidanzata, che ha raccontato dettagli privati della loro relazione, il ragazzo ha sbottato e iniziato a fare le valigie prima di andare via in spiaggia: "Me ne vado stasera, chiedo il falò di confronto".

Inutile il tentativo degli altri ragazzi, che hanno cercato di calmarlo e farlo ragionare. "Tutti i sacrifici che faccio per lei, non capisce niente. Mi sento che rinfaccia tutto. Mi sono scocciato, me ne voglio andare. La sto rispettando, e parla pure" ha dichiarato Antonio furioso. Poco dopo, però, la rabbia ha lasciato spazio alle emozioni. Il fidanzato di Valentina è tornato sui suoi passi e, in lacrime, ha raccontato:

Anche se è vero ciò che dice, io per Valentina faccio tanti sacrifici. I figli di Valentina sono come i miei figli, li sento miei. Penso sia una cosa bella. Noto che non vengo neanche apprezzato per i sacrifici che faccio. Torno da lavoro alle 6, alle 7.30 accompagniamo i bambini a scuola e poi torno a casa a dormire. A volte faccio la spesa, le ho prestato la macchina. Che posso fare io se i tuoi genitori pensano questo di me? Mi pento di quello che ho fatto, non ne vado fiero. Sono venuto qua per mettermi in gioco. Voglio uscire con lei.

