Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: Alessio torna e chiede di incontrare Sonia

Il viaggio nei sentimenti di Alessio e Sonia M. non è finito: ecco cosa succederà stasera, nella seconda puntata della 13esima edizione di Temptation Island.

Stasera, giovedì 10 luglio 2025, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata della 13esima edizione di Temptation Island. Cosa succederà? Stando alle anticipazioni, Alessio chiederà alla produzione di poter incontrare la compagna Sonia M. per capire cosa prova e conoscere le sue reali intenzioni.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island

Manca pochissimo alla seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda stasera su Canale 5. Al timone del fortunato docu-reality delle tentazioni ci sarà come sempre l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà le sette coppie in gioco nel loro viaggio nei sentimenti.

Ma cosa succederà nel prossimo appuntamento? Stando alle anticipazioni, verrà dato spazio anche alle coppie che sono rimaste un po’ in sordina come Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco. Non solo. Uno dei fidanzati chiederà un falò di confronto anticipato e si tornerà a parlare anche del percorso turbolento di Sonia Mattalia e Alessio.

Il ritorno di Alessio e Sonia M

Dopo il debutto da record, Temptation Island è pronto a tornare stasera con la seconda puntata di questa 13esima edizione. Direttamente dal Calandrusa Beach & Nature Resort, Filippo Bisciglia continuerà a raccontare il viaggio nei sentimenti dei protagonisti, a partire da Alessio e Sonia Mattalia, al momento la coppia più chiacchierata e discussa.

La loro esperienza nel docu-reality delle tentazioni si è conclusa poche ore dopo l'ingresso nel villaggio. Delusa e sconvolta dal comportamento e dalle rivelazioni rilasciate dal suo compagno, Sonia ha chiesto un falò di confronto immediato. Alessio ha deciso di non presentarsi ed è stato costretto a lasciare il resort, come previsto dal regolamento. Cosa sarà successo tra i due?

Come rivelato da Dagospia, Alessio non sarebbe tornato a casa, ma avrebbe trascorso alcuni giorni in una zona isolata del villaggio, lontano dalle telecamere. Stando alle ultime indiscrezioni, nella seconda puntata, l'uomo ci ripenserà e chiederà di poter incontrare Sonia. Accetterà? E soprattutto, come reagirà lui quando scoprirà che a lei è stata data la possibilità di continuare l’esperienza nel villaggio delle tentazioni? L'appuntamento è per stasera alle 21.30 circa su Canale 5.

