Temptation Island, tensioni alle stelle tra Sonia M. e Alessio: "E' un gran vigliacco"

Sonia M. e Alessio hanno animato la prima puntata di Temptation Island: la delusione della 44enne che ha deciso di chiudere subito la relazione davanti al fidanzato disperato solo perché doveva uscire dal programma.

Il percorso di Temptation Island della 44enne Sonia M. all’interno del villaggio dei fidanzati è stato particolarmente difficile sin dall'inizio. Nemmeno il tempo di ambientarsi che si è ritrovata chiamata nel capanno per ascoltare parole sconvolgenti da parte del suo fidanzato Alessio.

Temptation Island: Sonia M. regina della puntata ma ci saranno altri colpi di scena

Le sue dichiarazioni, infatti, hanno lasciato poco spazio all’interpretazione:

“Io non so se a Sonia la amo ancora o se peggio ancora non l’ho mai amata… Non sono in grado di poter dire di amarla con certezza…”

Una frase che ha colpito duramente Sonia, la quale ha reagito con rabbia e delusione, sentendosi profondamente umiliata:

“Grazie per farmi fare questa figura di mer**, soprattutto davanti alla tua famiglia…”

Nel corso della puntata, Sonia ha assistito ad altri video che ritraevano Alessio in atteggiamenti fin troppo disinvolti con le single del villaggio. Il giovane si è lasciato andare a comportamenti amichevoli e confidenziali, non risparmiandosi nel cercare il contatto con più di una ragazza. A un certo punto ha anche confessato:

“Era da tanto che non assaporavo questa libertà…”

Un atteggiamento che ha ulteriormente infastidito Sonia, sempre più certa che il suo fidanzato stesse approfittando della situazione:

“Passa da una all’altra senza problemi… Che carino…”

Quando una delle tentatrici gli ha chiesto cosa si aspettasse dall’esperienza a Temptation Island, Alessio ha risposto con estrema sincerità, lasciando trapelare tutto il suo disagio:

“Mi sono rotto i cogl**ni…”

A quel punto, per Sonia non c’è stato più alcun dubbio. Scossa e delusa, ha deciso di mettere fine a ogni attesa, chiedendo il falò di confronto immediato:

“Ho deciso di chiedere il falò di confronto immediato perché quello che ho visto ha confermato quello che ho sentito… Non ho bisogno di altro… Quello che è stato detto è stato più del necessario… Cattiveria e vigliaccheria che non merito…”

Filippo Bisciglia ha raggiunto il villaggio dei fidanzati per comunicare ad Alessio la richiesta della sua compagna. Ma la reazione del ragazzo è stata del tutto inaspettata. In preda a una crisi di pianto, ha negato qualsiasi colpa: “Non ho fatto niente…”. Alessio è sembrato letteralmente devastato nell'essere costretto al lasciare il villaggio e il programma, convinto che avrebbe dovuto viversi la sua esperienza per tutta la sua durata, Il fidanzato ha quindi rifiutato di presentarsi al confronto. Una scelta che ha segnato profondamente Sonia, la quale ha deciso comunque di lasciare il programma, pronunciando parole durissime nei confronti del compagno:

“È un gran vigliacco…”

La prima puntata di Temptation Island si è così chiusa con un colpo di scena, ma il conduttore ha lasciato intendere che la storia tra Sonia e Alessio potrebbe riservare ulteriori sorprese:

“Il viaggio nei sentimenti di Sonia M. e Alessio è tutt’altro che concluso…”

Non resta che aspettare i prossimi episodi per scoprire se tra i due ci sarà un chiarimento… o un addio definitivo.

