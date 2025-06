Temptation Island, Anna Acciardi spiazza: "Rispetto e stimo tutte le ragazze della mia edizione, tranne una!"

News VIP

L'ex discussa protagonista della passata edizione estiva di Temptation Island, Anna Acciardi, si è lasciata andare a una serie di confessioni sui social che hanno spiazzato tutti. Ecco cosa ha rivelato!

Manca sempre meno alla nuova e attesissima stagione di Temptation Island, il reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nell'attesa, Anna Acciardi si è lasciata andare a una serie di confessioni sui social circa il rapporto con le sue ex compagne di avventura che hanno sorpreso tutti.

La frecciatina di Anna Acciardi

È tutto pronto per Temptation Island che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe partire il prossimo 3 luglio 2025 su Canale 5. In attesa di conoscere le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore nel villaggio Calandrusa Resort in Calabria, un'ex protagonista del reality delle tentazioni di Canale 5 condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia è finita al centro dell'attenzione mediatica.

Stiamo parlando di Anna Acciardi, nota per aver partecipato al programma insieme al suo ormai ex fidanzato Alfred Ekhator. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, che le hanno chiesto se fosse ancora in buoni rapporti con le altre fidanzate della sua edizione, la ragazza si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata.

"Rispetto e stimo tutte, tranne una" ha scritto Anna sui social, che ha poi aggiunto: "Sicuramente non mi riferisco a Giulia, Federica, Millie, Titty e Sara". Escludendo Giulia Duranti, Millie Moi, Federica Petagna, Sara El Moudden e Titty Scialò, resta quindi fuori solo Diandra Pecchioli, la compagna di Valerio Palma. Interpellata dai fan, l'ex volto di Temptation Island è nuovamente intervenuta per chiarire meglio la sua posizione: "Non sempre le persone sono come pensiamo. Ogni delusione è anche una lezione. L'amicizia non si misura in quanto sei ospitale, se poi ti senti in diritto di rinfacciarlo [...] Meglio sola con dignità, che circondata di comparse". Arriverà una replica da parte della diretta interessata?

Le novità della nuova edizione di Temptation Island

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, Temptation Island è pronto a tornare con una nuova edizione ricca di novità, a partire dalla location. Il noto residence Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula a Cagliari, in Sardegna, non ospiterà più il fortunato reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Le riprese, che sono ufficialmente iniziate, si sposteranno al Calandrusa Resort a Guardavalle, in Calabria.

Le puntate dovrebbero essere 6 mentre le coppie 7. A proposito dei protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, rumors parlano della partecipazione di Amal Kamal come tentatrice, e di Giuseppe e Rosanna, reduci dall'ultima stagione di Uomini e Donne. Quel che è certo, è che Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua non saranno nel cast. I due ex protagonisti del parterre over, infatti, sono a casa insieme a godersi tra relax e lavoro. Un vero peccato per le dinamiche della trasmissione!

