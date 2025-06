Temptation Island, Anna Acciardi si difende dalle critiche e poi svela: "Alfred? L'ho bloccato perché..."

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Anna Acciardi, ha chiarito ancora una volta la sua posizione nei confronti di Valerio Palma e svelato alcuni retroscena sulla fine della relazione con Alfred Ekhator.

Mancano poche settimane all'inizio della 13esima edizione di Temptation Island. Nell'attesa, Anna Acciardi è tornata sui social per difendersi dalle accuse di Valerio Palma e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti del suo ex Alfred Ekhator.

Anna svela la sua verità dopo l'attacco social di Valerio Palma

La nuova edizione di Temptation Island partirà ufficialmente il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Sette le coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio.

Nell'attesa di scoprire tutto sul cast del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, sui social continua a tenere banco lo scontro a distanza tra Anna Acciardi e Valerio Palma. Tutto è nato quando l'ex fidanzata di Alfred Ekhator e Giulia Duranti hanno rivelato di aver interrotto ogni rapporto con Diandra Pecchioli scatenando l’ira del compagno, che ha deciso di rompere il silenzio e svelare i reali motivi della lite tra le ragazze. Interpellata dai suoi fan, Anna ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione e quella dell'amica e confessato la sua intenzione di non voler più parlare della questione:

Leggi anche Tra i Tentatori della nuova edizione di Temptation Island anche due ex corteggiatori di Uomini e Donne

Avevo accennato all’idea di fare un video, ma alla fine ho preferito limitarmi a due storie. Non perché manchino le parole ma perché non sento il bisogno di rispondere a certe dinamiche. Quello che la gente sceglie di inventare sul mio conto dice molto più di loro che di me. Non ho mai avuto bisogno di usare nomi altrui per attirare attenzione, tantomeno quelli di quella coppia. Noi ci siamo limitate a rispondere a delle vostre, anche legittime, curiosità senza scendere nei dettagli e senza diffondere odio.

Il retroscena di Anna sulla rottura con Alfred

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Valerio Palma e Diandra Pecchioli, Anna Acciardi è tornata a parlare della fina della sua storia d'amore con Alfred Ekhator. I due sono stati i protagonisti indiscussi della passata edizione di Temptation Island. Sono entrati per cercare di recuperare la loro relazione, ma lui si è avvicinato immediatamente alla tentatrice Sofia, mostrando un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della sua fidanzata, che alla fine del percorso ha deciso di lasciarlo.

Ma come stanno oggi le cose tra Anna e Alfred? A rivelarlo è stata l'ex protagonista del fortunato docu-reality delle tentazioni di Canale 5 che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha svelato un retroscena inedito sulla rottura:

Visto quanto è successo ricevo ancora tantissimi messaggi in cui mi si chiedono chiarimenti. Quindi rispondo una volta per tutte, così da mettere un punto chiaro. Io e lui non stiamo più insieme da quasi un anno. È stata una mia scelta: non ho più voluto che facesse parte della mia vita. Sono stata costretta a bloccarlo per evitare che mi contattasse. Non c’è altro da aggiungere.

Scopri le ultime news su Temptation Island.