Tale e Quale Show, Samuele Cavallo svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Alla prima puntata ho capito che..."

News VIP

Il talentuoso cantante e attore Samuele Cavallo ha commentato la sua partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show e parlato della possibilità di rivederlo sul palco del Festival di Sanremo.

Stasera, venerdì 10 ottobre 2025, andrà in onda su Rai1 una nuova puntata di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti in gara anche l'attore Samuele Cavallo che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha commentato la sua partecipazione al popolare talent show condotto da Carlo Conti.

I retroscena di Samuele Cavallo

Samuele Cavallo è tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Classe 1988, Samuele è uno dei volti più amati di Un posto al sole, ma grazie alla sua partecipazione al talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti sta dimostrando di essere un artista completo. Per chi non lo sapesse, l'attore ha prima interpretato Olly e poi si è calato nei panni di Benson Boone, conquistando il primo posto nella classifica.

Raggiunto dai microfoni di Fanpage, Samuele si è raccontato senza filtri e parlato della sua attuale partecipazione a Tale e Quale Show. "Lavorativamente parlando è un periodo molto bello. Questo programma è impegnativo, non pensavo fosse così intenso, non ci si ferma mai, ma è una scoperta ogni giorno" ha confessato il giovane concorrente, che ha poi svelato qual è la difficoltà più grande incontrata finora e commentato la sua recente vittoria:

Leggi anche Carlo Conti conferma che Tali e Quali sarà condotto da Nicola Savino.

Il punto è che non si tratta solo di canto, ma bisogna entrare nei connotati dell'artista. Non è un'imitazione, devi entrare nella maschera dell'altra persona per poter diventare la miglior copia possibile. Per questo il complimento più bello che possano farti è quando ti dicono "me l'hai ricordato" [...] Benson Boone è un personaggio assurdo, ha un modo di cantare unico. Beautiful Things che lo ha reso famoso in tutto il mondo è un brano difficile, inoltre sul palco lui salta dalle scale, dal pianoforte, per cui aver vinto è stata una sorpresa. Anche con Olly è stato bello. Non sapevo se ci fossero strategie, ma alla prima puntata ho capito che i voti dati dai colleghi fanno la differenza. L'obiettivo del programma, alla fine, è sempre far divertire il pubblico.

Samuele Cavallo da Tale e Quale a Sanremo?

Dopo aver commentato le sue due bellissime esibizioni sul palco di Tale e Quale Show, l'attore Samuele Cavallo ha anche rivelato di aver provato a entrare nel cast del programma anche l'anno scorso ma senza riuscirci. Non solo. Il concorrente del talent show di Rai1 ha parlato della sua grande passione per la musica e della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo:

L'amore per la scrittura e per la musica non mi abbandona e quindi io continuo a scrivere. Mi piacerebbe far ascoltare a Carlo Conti, sapendo che è il direttore del Festival, qualcosa di mio che so potrebbe essere il brano giusto. In Italia c'è questa necessità di classificare, sei un cantante o sei un attore? Io sono Samuele, con tutti i miei limiti e l'amore per questo mestiere, mi sono ritrovato a scrivere canzoni, fare musical, teatro, fare Tale e Quale, e anche una fiction, ma per me è sempre tutto una scoperta.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.