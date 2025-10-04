Tale e Quale Show, Carlo Conti conferma: ''Tali e Quali condotto da Nicola Savino''

News VIP

Carlo Conti acclamato al debutto di Tale e Quale Show, poi conferma che Tali e Quali sarà condotto da Nicola Savino.

Tale e Quale Show è tornato su Rai 1 con la quindicesima edizione, acclamato dal pubblico che segue con passione il programma condotto da Carlo Conti. Il presentatore ha annunciato che sarà Nicola Savino a prendere il suo posto nello spin-off del programma ovvero Tali e Quali.

Tale e Quale Show, Carlo Conti commenta la nuova edizione

Su Rai 1 è tornato Tale e Quale Show giunto alla quindicesima stagione e il pubblico continua ad essere entusiasta di questo programma, condotto da Carlo Conti. Il presentatore, che ha svelato quando rivelerà i nomi dei Big del Festival di Sanremo, rivelando anche di essere già al lavoro per la kermesse musicale italiana che andrà in scena a febbraio al Teatro Ariston, ha scelto un cast molto interessante questo anno, composto da Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Maryna, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale e l'inedita coppia Flavio Insinna-Gabriele Cirilli. Puntata dopo puntata, tutti stanno portando in scena le loro migliori imitazioni fisiche e canore degli artisti che vengono assegnati, certo alcuni meglio di altri ma sicuramente c’è sempre da restare stupiti e qualcosa per cui ridere.

“Non ho mai pensato ad un talent puro, ho sempre voluto che fosse un varietà. Nel corso degli anni l’ho portato a diventare un grande gioco, spingendo sulla parte del divertimento e, ovviamente delle belle canzoni”.

Ha spiegato Conti a Tv Sorrisi e Canzoni parlando della quindicesima stagione di Tale e Quale Show. A giudicare i Vip ci sono Giorgio Panariello Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, poi ad ogni puntata alla giuria fissa si aggiunge un giurato speciale che apporta il suo peso alla classifica finale.

Tali e Quali, Conti passa il testimone a Savino

Questo anno, tuttavia, non sarà Carlo Conti a condurre Tali e Quali, lo spin-off con Nip che va in onda dopo la fine di Tale e Quale Show, bensì Nicola Savino. La Rai ha dato molta fiducia al presentatore che ora è impegnato con Freeze, nuovo game show in onda in prima serata su Rai 2, che conduce al fianco di Rocio Munoz Morales.

Conti ha confermato che la conduzione andrà a Savino ma che nella prima puntata sarà presente anche lui nel ruolo di giudice, come in una sorta di passaggio di testimone. I casting sono aperti e presto scopriremo qualcosa in più anche sul cast di Tali e Quali e sulla giuria al completo, e sicuramente ci sarà da ridere con i talenti presi dal mondo degli “sconosciuti” che spesso riescono ad essere molto più spontanei e meno impostati.