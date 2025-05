Tale e Quale Show, ecco la Giuria della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti

News VIP

Tale e Quale Show torna a settembre 2025 e Carlo Conti svela la giuria della nuova edizione del programma.

Torna, per la quindicesima edizione consecutiva, Tale e Quale Show. La nuova edizione debutta a settembre 2025 su Rai 1 con Carlo Conti alla conduzione e proprio lui ha confermato la giuria di questo anno. Ecco i dettagli.

Tale e Quale Show torna a settembre 2025

Da quando ha debuttato nel 2012, in prima serata su Rai 1, Tale e Quale Show è stato sempre riproposto nei palinsesti dei vertici di Viale Mazzini visto il grande successo che continua ad ottenere tra il pubblico. E così, a settembre 2025, andrà in onda la quindicesima edizione dello show condotto da Carlo Conti. Il presentatore si prepara anche a tornare al timone del Festival di Sanremo e ha ammesso di essere già al lavoro, avendo ricevuto i primi brani, mentre la Rai ottiene l’esclusiva sulla kermesse musicale d’Italia per altri tre anni, presentandosi come unica richiedente al bando del Comune di Sanremo per i diritti sul Festival della Canzone Italiana. Mentre una nota ex gieffina si candida per Tale e Quale Show, è proprio Conti a confermare i Vip della giuria del programma durante il suo intervento al Festival della Tv di Dogliani. Chi ci sarà dunque in giuria? Scopriamolo insieme.

Tale e Quale Show, ecco la giuria della nuova edizione

È ufficiale, Tale e Quale Show torna a settembre 2025 con la quindicesima edizione a condurre sarà Carlo Conti. Non è ancora stato svelato il cast ufficiale della nuova edizione anche se ci sono già diverse persone che si sono proposte dopo la loro esperienza in vari reality show, come nel caso di Pamela Petrarolo. Nel frattempo, ospite del Festival della tv di Dogliani, Conti ha ufficializzato la giuria del programma che sarà composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, che sta per convolare a nozze con il giovane compagno turco.

Il cast, come ha detto anche il presentatore, è in via di definizione ma potrebbero esserci alcuni personaggi che erano in lizza per le stagioni passate e poi sono state scartate all’ultimo come Katia Ricciarelli e Federico Fashion Style. Spuntano anche i nomi di Patrizia Pellegrino e Adriana Volpe, poi Manila Nazzaro e Clarissa Selassié. Forse anche Shaila Gatta, almeno stando alle indiscrezioni di Deianira Marzano, potrebbe far parte del cast.