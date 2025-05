Grande Fratello, Intervista esclusiva a Pamela Petrarolo: "Sono stata sempre fedele a me stessa. Ora sogno Tale e Quale Show"

News VIP

L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Pamela Petrarolo, si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it: da Non è la Rai all'esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Abbiamo intervistato Pamela Petrarolo, volto iconico degli anni '90 ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Protagonista di una stagione televisiva che ha segnato un'intera generazione, Pamela ha deciso di rimettersi in gioco e partecipare al popolare reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa ha aperto il suo cuore raccontando delle grandi sofferenze e difficoltà affrontate nel corso della sua vita e, grazie al suo carisma, alla sua schiettezza e determinazione, è riuscita a conquistare tutti, che continuano a sostenerla e seguirla anche sui social.

Pamela Petrarolo si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla popolarità raggiunta con Non è la Rai alle forti emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello fino ai suoi progetti futuri. La showgirl ha, infatti, annunciato l'uscita del suo nuovo singolo "Fuori di testa", ma non ha mancato di ricordare che uno dei suoi grandi sogni nel cassetto resta quello di partecipare a Tale e Quale Show.

Sei entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima partecipando prima a Domenica In e poi a Non è la Rai...Che ricordi hai di quel periodo?

È stata un'adolescenza magica, inaspettata, c'è stata l'inconsapevolezza di non rendermi conto di quanto davvero Non è la Rai fosse un programma di successo. Per chi come me, ha sempre sognato di fare questo nella vita, è stata una fortuna. Ho avuto una grande opportunità, ma penso di essere stata anche brava a saperla cogliere. Ho sempre studiato e fatto tanti sacrifici. È stato un periodo molto bello della mia vita.

Dopo La Fattoria e L'Isola dei Famosi, hai deciso di rimetterti in gioco e partecipare al Grande Fratello. Entrare come parte del trio de "Le Non è la Rai" è stato un vantaggio o un'arma a doppio taglio?

La scelta di entrare come unico concorrente non è stata nostra, ma è stata un'idea geniale. All'inizio ero titubante perché, secondo me, al Gf funziona l'unicità. Le decisioni da prendere in un gioco ti penalizzano perché sono tre teste che ragionano in maniera diversa. Da sola, nel bene e nel male, ti assumi le tue responsabilità, ma quando si è in tre non è semplice trovare un punto d'incontro. Diciamo che se potessi tornare indietro, non accetterei di condividere il mio percorso con altre persone. Quando poi mi è stata data la possibilità di gareggiare come unico concorrente, infatti, mi sono sentita finalmente libera di esprimermi. Io e Ilaria siamo due persone completamente diverse, parlo di noi due perché Eleonora è uscita subito dalla Casa, ma che hanno imparato a convivere. Siamo cresciute molto come amiche. Ilaria è una persona molto istintiva e io sono stata un po' il suo equilibratore (ride ndr).

In un reality quanto è difficile rimanere fedeli a se stessi?

Io non sono nuova ai reality, ma sono sempre rimasta fedele a me stessa. Ho fatto La Fattoria, L'Isola dei Famosi e il Gf, che a livello psicologico è quello che alla lunga ti può condizionare e snaturarti. L'importante è avere la lucidità perché poi, alla fine, la nostra vera natura esce fuori e lo fa tramite i scontri, le difficoltà...io dico sempre che i reality non sono per tutti. Il Gf rispetto a L'Isola è più psicologico, devi essere lucido e concentrato, non ti puoi fidare di nessuno. L'Isola, invece, nel mio caso mi ha temprata, mi ha dato tante certezze, è quel tipo di reality che ti cambia per sempre, nel bene e nel male. Io ho un ricordo meraviglio dell'Isola.

C'è qualcuno che ti ha deluso o su cui ti sei ricreduta una volta uscita dalla Casa?

Deluso no perché la delusione è un sentimento che associo alle persone a cui tengo davvero. Non mi ha deluso nessuno, l'idea che avevo dentro la Casa è rimasta la stessa anche fuori. Ho sempre avuto la certezza che Helena fosse una persona buona e quando è uscita mi sono resa conto che la mia percezione era giusta. Lei è una donna molto buona.

Hai tifato tanto per Helena. Secondo te perché non ha vinto?

Tutti pensavano che avrebbe vinto lei per il tipo di percorso che ha fatto nella Casa. Probabilmente il pubblico ha visto in Jessica un cambiamento e ha deciso di premiarla. Il suo rientro è stato molto più pacato e questa cosa evidentemente è stata apprezzata. Da donna intelligente quale è, avrà capito e avrà adottato quella che poteva essere la strada migliore per andare avanti.

Tra i protagonisti indiscussi del reality show c'è stato anche Lorenzo Spolverato...

Lorenzo è un ragazzo molto intelligente. Lui nel gioco del Grande Fratello era in assoluto il più lucido di tutti. Credo che, di fondo, lui sia un eterno sognatore. Non si scoraggia mai, ha "fame", vuole realizzarsi e questo gli fa onore. Credo che sia una persona trasparente e molto abile anche a non far percepire le sue fragilità. Io mi rivedo un po' in lui. Sicuramente, la decisione di Shaila lo ha aiutato nei consensi positivi. La gente si è rivista in quella delusione, tante persone si sono immedesimante in quella situazione e l'hanno voluto tutelare con manifestazioni d'affetto e regali.

Dopo aver partecipato come concorrente ai reality, ti piacerebbe fare l'opinionista?

Si, mi piacerebbe essere una "Malala" opinionista e penso di essere anche adatta.

C'è qualche progetto in cantiere?

Uscirà a breve un mio nuovo singolo a cui tengo tantissimo e che si chiama "Fuori di testa". Spero di poter fare Tale e Quale Show, anzi faccio un appello a Carlo Conti. Spero di riuscire a realizzare questo sogno. Sto lavorando anche a questa rubrica, che spero possa trovare posto all'interno di un daytime. Quello che faccio già sui social, ma magari appoggiata a una trasmissione tv.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Foto: Styling Leuci Daniela