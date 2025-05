Verissimo, Cristiano Malgioglio annuncia le nozze con il giovane compagno turco (VIDEO)

News VIP

Notizia bomba: Cristiano Malgioglio si sposa. A darne annuncio è l’artista, ospite nello studio di Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin. Ecco tutti i dettagli.

Verissimo, Cristiano Malgioglio fa un annuncio

Personalità unica, poliedrico artista ma anche volto iconico del piccolo schermo, Cristiano Malgioglio è stato ospite nel weekend nell’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Questo è stato senza dubbio un anno molto intendo per Cristiano che è stato scelto da Carlo Conti come co-presentatore del Festival di Sanremo dove ci ha fatto sognare con i suoi look iconici, e poi è tornato ad Amici di Maria De Filippi come giudice ufficiale al fianco di Amadeus e della ballerina professionista Elena D’Amario.

Qui, nello studio del Serale, Malgioglio ha fatto infuriare i fan e ha dato vita a più di una discussione, mostrando come sempre il suo carattere esuberante e la sua schiettezza disarmante. Durante l’intervista a Verissimo, il cantante ha presentato io suo nuovo singolo estivo "Alè Alè", inciso in collaborazione con Gente de Zona, poi ha parlato della sua avventura ad Amici e della sua vita privata. E proprio a tal proposito, Malgioglio ha fatto un annuncio spiazzante, che ha provocato anche la reazione di totale stupore della Toffanin, annunciando le sue imminenti nozze. Ecco tutti i dettagli.

Verissimo, Cristiano Malgioglio si sposa

Ospite della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 che è giunto alla conclusione per questa stagione televisiva e tornerà a settembre con nuove puntate, Cristiano Malgioglio ha dato alla presentatrice un’anteprima inaspettata. Il cantante, dopo aver presentato il suo nuovo singolo che ci farà ballare tutta l’estate, ha annunciato che sta per sposare il suo giovane compagno turco.

"Ti do anche una bella notizia, la signora Celentano farà la testimone di nozze. Non posso dirti niente adesso, mi sposerò prestissimo… Lo sposo così gli lascio la mia eredità”.

Questa la rivelazione di Cristiano che, ad 80 anni è pronto per convolare a nozze con Onur, il compagno di 42 anni che vive in Turchia e che, da diversi anni, ha conquistato il suo cuore. Silvia totalmente spiazzata ha chiesto più informazioni ma il cantante è rimasto sul vago, per il momento. Cosa ne pensate? Noi non vediamo l’ora di vedere il suo abito per questa occasione!