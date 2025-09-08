Striscia la Notizia, oggi si dovrebbe decidere il destino del tg di Antonio Ricci, sostituirà o no la Ruota della Fortuna?

News VIP

Emergono interessanti indiscrezioni sul futuro di Striscia la Notizia. Non è ancora confermato che andrà a sostituire la Ruota della Fortuna nell'access prime time di Canale 5.

Oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 dal 1988. Secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, proprio oggi Mediaset sarebbe pronta a decidere la sorte del programma, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con una situazione televisiva completamente mutata.

Striscia la Notizia, futuro in bilico?

Il problema principale si chiama La Ruota della Fortuna: il game show condotto da Gerry Scotti sta macinando ascolti record, superando regolarmente Affari Tuoi su Rai 1 e diventando un vero e proprio fenomeno nell’access prime time. Un successo che l’azienda non può permettersi di frenare, motivo per cui appare sempre più improbabile che venga sacrificato per lasciare spazio al ritorno di Striscia.

Ecco allora l’ipotesi che circola nei corridoi di Cologno Monzese: niente sostituzione e niente ritorno alle 20.35, ma un possibile spostamento in prima serata. La voce che trapela è chiara: per Antonio Ricci potrebbe arrivare un vero e proprio ultimatum – accettare il nuovo slot serale, reinventando il format, oppure rinunciare alla messa in onda.

Un cambiamento storico, che segnerebbe la fine di un’epoca: Striscia la Notizia ha infatti sempre rappresentato un appuntamento fisso dell’access prime time Mediaset, sfidando prima il Tg1, poi Affari Tuoi e infine i programmi di intrattenimento Rai.

Ora la domanda è una sola: Antonio Ricci accetterà di rivoluzionare la sua creatura storica o deciderà di fermarsi? La risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Le parole di Jimmy Ghione sul futuro di Striscia la Notizia

Qualche ora fa, sulla questione è intervenuto uno dei volti storici del programma, Jimmy Ghione. L’inviato ha voluto rassicurare i telespettatori, confermando che il tg satirico tornerà regolarmente in onda su Canale 5, smentendo così le indiscrezioni nate dal calo di ascolti della scorsa stagione e soprattutto dall’assenza del titolo nel documento di Publitalia che riportava i programmi in palinsesto per l’autunno.

Ghione non solo ha ribadito che Striscia non è affatto a rischio, ma ha anche rivelato la data di ritorno: la seconda settimana di novembre. Una scelta non casuale, condivisa dalla redazione, che vuole legare la ripartenza a un anniversario importante: il mese di novembre, infatti, coincide con la messa in onda della prima puntata nella storia del programma. Inoltre, si è deciso di evitare la settimana a cavallo del 1° e del 2 novembre per non sovrapporsi alle celebrazioni di Ognissanti e dei defunti.

Con la consueta ironia, Ghione ha commentato anche il successo di Gerry Scotti e della sua Ruota della Fortuna, attualmente campione di ascolti nell’access prime time di Canale 5. Pur riconoscendo i risultati del game show, ha però sottolineato come un programma simbolo della rete non possa essere messo da parte:

“Ma come si fa a lasciare a casa un programma come Striscia? È stato per anni il più visto di Canale 5 e noi ricominceremo”.