TGCom24
Home | VIP | News | Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
News VIP

Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Anita Nurzia

Ieri, martedì 2 settembre, è tornata in onda la nuova edizione di Affari Tuoi scontrandosi con il game show di Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna. Ecco chi ha vinto nella sfida degli ascolti.

Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Con l’arrivo di settembre la televisione italiana è tornata a pieno ritmo e, insieme a lei, i programmi più amati dal pubblico. Tra questi spicca il grande ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino, attesissimo su Rai1 non solo per la sua popolarità ma anche per la sfida diretta con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, show che durante l’estate ha fatto registrare numeri da record su Canale 5.

La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti mantiene il primato e batte il ritorno di Affari Tuoi

L’esordio stagionale di Affari tuoi ha segnato 4.222.000 telespettatori con uno share del 22,6%. Numeri solidi, ma leggermente inferiori rispetto a quelli dello scorso anno, quando la prima puntata era stata accolta da 4.407.000 spettatori e il 24,85% di share. Un calo fisiologico, che però conferma comunque l’affetto del pubblico verso un format ormai diventato un punto fermo delle serate su Rai1.

Se il ritorno di De Martino era attesissimo, a sorridere è però Gerry Scotti, che con la sua Ruota della Fortuna non solo ha retto l’urto della concorrenza, ma ha addirittura chiuso in vantaggio: 4.514.000 telespettatori e il 24,2% di share. Un risultato che conferma la scia positiva delle settimane estive, quando il programma aveva superato più volte la soglia dei 4 milioni.

La prima battaglia tra Rai1 e Canale 5, dunque, vede vincitore Gerry Scotti, che ha staccato De Martino di quasi due punti di share. Una sfida però destinata a proseguire con colpi di scena: se da un lato Affari Tuoi può contare su un pubblico affezionato, dall’altro La Ruota della Fortuna sembra aver trovato nuova linfa in questa versione guidata dal “giudice buono” di Mediaset. Il duello è solo all’inizio e l’access prime-time si conferma ancora una volta la fascia più calda della televisione italiana.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Cristina non si presenta ad un evento con Gianmarco: c'entra un misterioso ragazzo
news VIP Uomini e Donne, Cristina non si presenta ad un evento con Gianmarco: c'entra un misterioso ragazzo
Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2025: Bill e Poppy in fuga dalla finestra… ma non basta!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2025: Bill e Poppy in fuga dalla finestra… ma non basta!
Beautiful Anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025: Luna vuole la verità, Bill è suo padre?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025: Luna vuole la verità, Bill è suo padre?
Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso annuncia un nuovo progetto social che scatena i fan
news VIP Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso annuncia un nuovo progetto social che scatena i fan
Uomini e Donne, Clarissa Marchese a cuore aperto: "Io e Federico abbiamo avuto un periodo di crisi, ecco cosa ci ha salvati"
news VIP Uomini e Donne, Clarissa Marchese a cuore aperto: "Io e Federico abbiamo avuto un periodo di crisi, ecco cosa ci ha salvati"
Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta il padre di Claudia Lenti!
news VIP Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta il padre di Claudia Lenti!
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2025
Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: "Stiamo già pensando a un secondo figlio"
news VIP Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: "Stiamo già pensando a un secondo figlio"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV