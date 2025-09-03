Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

News VIP

Ieri, martedì 2 settembre, è tornata in onda la nuova edizione di Affari Tuoi scontrandosi con il game show di Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna. Ecco chi ha vinto nella sfida degli ascolti.

Con l’arrivo di settembre la televisione italiana è tornata a pieno ritmo e, insieme a lei, i programmi più amati dal pubblico. Tra questi spicca il grande ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino, attesissimo su Rai1 non solo per la sua popolarità ma anche per la sfida diretta con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, show che durante l’estate ha fatto registrare numeri da record su Canale 5.

La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti mantiene il primato e batte il ritorno di Affari Tuoi

L’esordio stagionale di Affari tuoi ha segnato 4.222.000 telespettatori con uno share del 22,6%. Numeri solidi, ma leggermente inferiori rispetto a quelli dello scorso anno, quando la prima puntata era stata accolta da 4.407.000 spettatori e il 24,85% di share. Un calo fisiologico, che però conferma comunque l’affetto del pubblico verso un format ormai diventato un punto fermo delle serate su Rai1.

Se il ritorno di De Martino era attesissimo, a sorridere è però Gerry Scotti, che con la sua Ruota della Fortuna non solo ha retto l’urto della concorrenza, ma ha addirittura chiuso in vantaggio: 4.514.000 telespettatori e il 24,2% di share. Un risultato che conferma la scia positiva delle settimane estive, quando il programma aveva superato più volte la soglia dei 4 milioni.

La prima battaglia tra Rai1 e Canale 5, dunque, vede vincitore Gerry Scotti, che ha staccato De Martino di quasi due punti di share. Una sfida però destinata a proseguire con colpi di scena: se da un lato Affari Tuoi può contare su un pubblico affezionato, dall’altro La Ruota della Fortuna sembra aver trovato nuova linfa in questa versione guidata dal “giudice buono” di Mediaset. Il duello è solo all’inizio e l’access prime-time si conferma ancora una volta la fascia più calda della televisione italiana.