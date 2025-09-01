TGCom24
Striscia la notizia
Striscia la notizia
News VIP

Striscia la Notizia, ex velina rivela: "Guardo tutti i reality, me li hanno offerti ma..."

Eleonora Gasparini

L'ex velina Roberta Lanfranchi ha ricordato la sua esperienza a Striscia la Notizia e parlato della possibilità di partecipare a qualche reality show di punta del piccolo schermo.

Striscia la Notizia, ex velina rivela: "Guardo tutti i reality, me li hanno offerti ma..."

Roberta Lanfranchi è stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia. Intervistata da Il Corriere della Sera, la showgirl e oggi conduttrice radiofonica ha fatto un bilancio della sua lunga carriera e del matrimonio, ormai finito, con Pino Insegno, ammettendo di non sentirlo più.

I retroscena di Roberta Lanfranchi

Roberta Lanfranchi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontata senza filtri e fatto un bilancio della sua carriera televisiva. La showgirl e conduttrice radiofonica di RDS ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo in un programma di Fiorello, per poi approdare sul bancone di Striscia la Notizia. Esperienza che l'ha consacrata alla notorietà. A tal proposito, l'ex velina ha raccontato un retroscena inedito sul rapporto con Antonio Ricci:

Lui scendeva dai suoi uffici e ci passava in rassegna: come stai? tutto bene oggi? Controllava trucco e vestiti e poi andavamo in onda. Era il nostro preside, ancora oggi l’ho memorizzato come “preside” sul telefono. Sono sempre la prima critica di me stessa, come prima reazione mi sento fuori posto. Mi sono presentata all’audizione con un ciclistino nero, la maglietta tutta accollata e uno stivale che non riesco neanche a descrivere. Mi guardo intorno e vedo ragazze in bikini sgambatissimo, olio sul corpo e tacchi a spillo.

Leggi anche Cornetto Battiti Live Compilation: il grande appuntamento musicale stasera su Canale 5

La grande notorietà, però non ha cambiato la Lanfranchi! L'ex velina storica del tg satirico di Canale 5 ha rivelato di aver ricevuto parecchie offerte economiche, ma di averne rifiutate molte, tra cui quella di posare per i calendari che, all'epoca, erano molto gettonati. E sulla possibilità di partecipare ai reality show, Roberta sembra avere le idee molto chiare:

Non sono nemmeno arrivata alla trattativa, però credo che avrei potuto comprarmi casa. Nel periodo da velina con Marina Graziani (l’altra velina) finivamo il venerdì sera e partivamo per fare eventi, serate, inaugurazioni, abbiamo fatto di tutto. Un milione di lire, all’epoca era davvero tantissimo. Sono una grande spettatrice di reality, li guardo tutti, mi piacciono da matti le dinamiche umane e come ci si stravolge in situazioni di costrizione. Poi penso: mamma mia guarda questi cosa stanno facendo. Quella lì potevo essere io… Non mi avranno mai.

La confessione di Roberta Lanfranchi sulla separazione da Pino Insegno

Dopo aver ricordato la sua esperienza a Striscia la Notizia, Roberta Lanfranchi ha parlato del suo arrivo a RDS: "Chi se lo aspettava? Quando mi ricapita?… Che periodo pazzesco". Per quanto riguarda invece la sua situazione sentimentale, la conduttrice radiofonica ha confessato che la separazione da Pino Insegno, suo ex marito e padre dei suoi figli, non è stata per niente facile:

Siamo due persone che comunque si volevano bene e abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Adesso con Pino non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci.

Scopri le ultime news su Striscia la Notizia.

