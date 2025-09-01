TGCom24
Cornetto Battiti Live Compilation: il grande appuntamento musicale stasera su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin

Anita Nurzia

Da Fedez ad Annalisa, da Irama ai Negramaro: ecco i big del Cornetto Battiti Live Compilation.

L’estate non è ancora finita: lunedì 1 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva uno degli eventi più attesi dal pubblico televisivo e musicale. Si tratta di “Cornetto Battiti Live Compilation”, lo speciale che porta sul piccolo schermo tutta l’energia del festival musicale più amato dell’estate italiana.

Cornetto Battiti Live Compilation: le anticipazioni della serata di lunedì 1 settembre

A guidare lo show saranno Ilary Blasi e Alvin, affiancati dall’immancabile Nicolò De Devitiis, in un mix di musica, spettacolo e divertimento pensato per far rivivere le emozioni della stagione appena trascorsa.

Dal meraviglioso palco sul mare di Molfetta, lo show porterà in scena i grandi protagonisti del panorama musicale italiano e internazionale. Una scaletta ricchissima che promette di accontentare tutti i gusti, con artisti amatissimi e brani che hanno fatto ballare l’estate 2025.

Tra i big della serata ci saranno:Achille Lauro, Annalisa, Olly,Negramaro,Alfa,Gigi D’Alessio, Fedez Irama. Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Clara, The Kolors, Tananai, Boomdabash, Loredana Bertè, Anna, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Noemi, Rocco Hunt, Coez, Coma_Cose, Emis Killa, Luchè, Lorella Cuccarini con Riki, Rkomi, Capo Plaza, Gabry Ponte, Fred De Palma, Gaia e TrigNO.

Un cast straordinario, capace di trasformare la serata in una vera festa della musica. Non solo voci e note: ad arricchire lo show ci sarà anche un corpo di ballo travolgente, composto in parte dagli allievi del talent show “Amici”, che accompagneranno le performance degli artisti regalando momenti di grande spettacolo e coinvolgimento.

La regia di Luigi Antonini garantirà un ritmo serrato e un impatto visivo unico, capace di valorizzare il fascino del palco sul mare e l’energia degli artisti, portando il pubblico a casa dentro l’atmosfera vibrante del festival. Con la sua formula vincente fatta di musica, spettacolo ed emozioni, “Cornetto Battiti Live Compilation” si conferma come uno degli eventi televisivi e musicali più attesi e seguiti dal pubblico. Un’occasione speciale per salutare l’estate con le hit che l’hanno resa indimenticabile.

