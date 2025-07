Stefano De Martino, relax con la sua nuova fiamma: il presentatore di Affari Tuoi non si nasconde più

News VIP

Stefano De Martino esce allo scoperto con la nuova fidanzata, la coppia non si nasconde più e finisce paparazzata.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più. Sono ormai diverse settimane che si rincorrono rumors sulla nuova relazione del presentatore di Affari Tuoi, che finalmente esce allo scoperto e finisce paparazzato.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli allo scoperto

Dopo essere diventato il nuovo volto di punta della Rai, tanto che Antonella Clerici lo vorrebbe già al timone del Festival di Sanremo, Stefano De Martino si sta godendo il meritato successo. La nuova stagione televisiva lo riconferma al timone di Affari Tuoi, anche se Pier Silvio Berlusconi ha ammesso che lo avrebbe voluto in Mediaset alla conduzione di Striscia la Notizia e che si è dovuto arrendere quando i vertici di Viale Mazzini hanno fatto un’importante proposta all’ex protagonista di Amici.

Di pari passo al suo successo televisivo, tuttavia, Stefano deve anche convivere con l’attenzione maniacale per la sua vita privata, complice qualche scandalo che negli anni ha disseminato sempre in piena estate. È già questa sembra essere la stagione di caccia preferita dell’affascinante conduttore partenopeo, che infatti si è resto protagonista anche nelle ultime settimane di diverse indiscrezioni. Si è parlato di un flirt tra De Martino e Angela Nasti, nota influencer campana ed ex tronista di Uomini e Donne, sorella della più famosa Chiara Nasti con la quale ha fondato anche un brand di abbigliamento. I due sono stati pizzicati insieme in diverse occasioni ma a quanto pare la liaison non si è concretizzata, e Stefano ha trovato una nuova fiamma alla quale rivolgere tutte le sue attenzioni. Ora i due sono usciti allo scoperto e non si nascondono più. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più

Dopo essere stati protagonisti di diverse indiscrezioni, Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno deciso di non nascondersi più e godersi con relax e pace la loro vacanza insieme in Sardegna. I due sono stati pizzicati dal settimanale Chi durante la loro vacanza in barca, insieme a Biagio Izzo con il quale Stefano condivide Stasera Tutto è Possibile, amatissimo programma di Rai 2. Insomma, la storia d’amore si fa seria e sembra che Caroline sia riuscita a restituire al presentatore un po’ di pace e serenità. Ma durerà? La domanda è legittima dato che Stefano è un latin lover e questo lo sanno un po’ tutti, compresa l’ex moglie Belen Rodriguez che lo ha lasciato dopo aver scoperto un numero incredibile di tradimenti.