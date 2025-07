Stefano De Martino, Pier Silvio Berlusconi lo voleva al timone di Striscia la Notizia

News VIP

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, svela che avrebbe voluto Stefano De Martino al timone di Striscia la Notizia

Grande fermento per la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, soprattutto per alcune affermazioni dell’AD Pier Silvio Berlusconi tra cui quelle che confermano l’interessamento della rete per Stefano De Martino. Ecco i dettagli.

Pier Silvio Berlusconi conferma: Stefano De Martino contattato

Poche ore fa sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la programmazione televisiva del 2025/2026 e le novità sono state tantissime. La prima e più eclatante è l’arrivo di Simona Ventura al timone del Grande Fratello, un’edizione totalmente composta da concorrenti sconosciuti, che arriverà a settembre e andrà in onda solo per la prima parte dell’anno. L’AD Pier Silvio Berlusconi si è detto deluso dal Grande Fratello di Alfonso Signorini, ma pronto ad aprire la porta ad un nuovo progetto del presentatore con una versione super Vip del noto reality show di Canale 5, a patto che il cast lo soddisfi fino in fondo. Ottime notizie per Max Giusti, che riguadagna il favore della rete con tanti progetti, mentre Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 a favore del collega Gianluigi Nuzzi

. Si parla poi anche dell’arrivo di Alessandro Cattelan, che non ha ancora firmato ufficialmente ma che è in trattativa per un programma che andrà in onda nel 2026. Can Yaman, invece, lascia ufficialmente Viola come il Mare e non sarà nel cast della terza stagione della fiction con Francesca Chillemi. Insomma, tante novità ma anche qualche occasione sfumata come quella che riguarda Stefano De Martino, che ha candidamente svelato senza troppi giri di parole proprio Berlusconi. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino avrebbe dovuto condurre Striscia la Notizia

Poco prima della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Mediaset, si è parlato a lungo della possibilità che la rete facesse a meno di Striscia la Notizia, famoso tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 ormai da oltre un ventennio. Durante la conferenza stampa, l’Amministratore Delegato ha confermato che qualcosa cambierà perché attualmente il format non sta dando i risultati sperati, e ha poi ammesso, come riporta Il Fatto Quotidiano, di aver provato a convincere Stefano De Martino a tornare a Cologno Monzese proprio per condurre Striscia la Notizia.

“L’anno scorso con Stefano De Martino eravamo in fase di trattativa per Striscia La Notizia. La decisione di Amadeus di andare al Nove ha cambiato i piani, ha aperto la strada a De Martino in Rai…Stavamo trattando poi si è aperta questa ipotesi, con pronti via per access di Rai 1”.

Insomma, De Martino era interessato all’offerta di Mediaset ma non ha potuto dire no al vantaggioso contratto che ha poi firmato con la Rai, premendo sotto la sua ala anche Affari Tuoi, quando Amadeus ha lasciato per approdare in Nove. Stefano ha fatto bene? Al momento sembrerebbe di sì, dato che in pochi anni è diventato il volto di punta della rete nazionale.