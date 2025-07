Antonella Clerici vorrebbe Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo

News VIP

Antonella Clerici conferma, anche per lei Stefano De Martino è la persona giusta da proporre come nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino è diventato il nuovo volto di punta della Rai e sono tanti i colleghi che hanno piena fiducia in lui, compresa Antonella Clerici che ha ammesso che lo vedrebbe benissimo al timone del Festival di Sanremo.

Antonella Clerici sorprende su Stefano De Martino

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai in favore del suo approdo su Nove, Stefano De Martino ha guadagnato ampio spazio nella rete televisiva pubblica, promosso come presentatore di Affari Tuoi che sta portando ogni sera sul piccolo schermo con grande successo. La bravura di Stefano nei panni di presentatore è indiscutibile e, sebbene qualcuno non sia del tutto convinto, ci sono tantissimi colleghi che lo premiano con parole lusinghiere tra cui anche Antonella Clerici. La presentatrice, durante la sua lunga chiacchierata con Chi, ha infatti ammesso di trovare Stefano brillante al punto che lo vedrebbe già benissimo come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, dove lei stessa è stata recentemente protagonista al fianco di Carlo Conti, come co-conduttrice della prima serata delle kermesse musicale.

“Stefano lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice so tutto io. È un bel ragazzo, ha la napoletanità, ha la battuta pronta. Ad Affari Tuoi, programma che conosco bene perché l’ho condotto, ha personalizzato il format, lo ha fatto suo. Secondo me è pronto. Adesso deve assumersi dei rischi; dopo Carlo, se devo pensare al futuro, penso a lui”.

Insomma, secondo Antonella, Stefano dovrebbe assumersi qualche rischio e accettare l’offerta dei vertici di Viale Mazzini, qualora si presentasse l’occasione di poter condurre Sanremo. Il presentatore non ha mai escluso questa ipotesi, pur ammettendo che il palco dell’Ariston è un punto di arrivo impegnativo, soprattutto per un giovane conduttore come lui che non ha alle spalle l’esperienza di molti colleghi più grandi e avvezzi al settore.

Antonella Clerici firma ancora con la Rai

Dopo aver speso bellissime parole per Stefano De Martino, nel quale ripone fiducia e che trova una bella novità in televisione, Antonella Clerici ha confermato di aver firmato nuovamente con la Rai. Per lei ci sarà, oltre ai suoi programmi di sempre, anche Jukebox - La notte delle Hit, format che ha difeso da chi lo ha paragonato ad Arena Suzuki condotto da Amadeus prima del suo addio alla rete nazionale. Ma come si trova in casa Rai?

“È il leitmotiv della mia vita perché quando nasci e cresci in un’azienda di danno affettuosamente per scontato. “Tanto Antonella c’è” È come la moglie da cuoi ridono sempre In fondo sono un’abitudinaria, se avessi dovuto cambiare lo avrei fatto 20 anni fa”.

Insomma, dalle parole della conduttrice di The Voice si capisce che il fatto di rimanere in casa Rai è una scelta pensata, ma che forse si sente un po’ trascurata essendo una certezza della televisione nazionale. Lei comunque si gode questo momento ancora per qualche tempo, mentre conferma che attualmente non ha intenzione di convolare a nozze con il compagno Vittorio Garrone.