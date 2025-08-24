TGCom24
Stefano De Martino, nuovo colpo di scena: cerca ancora Belen mentre Caroline sogna un figlio

Anita Nurzia

"Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen", l'indiscrezione di Alessandro Rosica.

Stefano De Martino, nuovo colpo di scena: cerca ancora Belen mentre Caroline sogna un figlio

Stefano De Martino torna nuovamente al centro della scena mediatica. Dopo un’estate turbolenta, segnata dalla diffusione non autorizzata di alcuni video privati sottratti dal suo appartamento – vicenda finita persino sotto indagine della Procura – il conduttore di Rai Uno è tornato a far parlare di sé.

"Stefano De Martino cerca ancora Belen Rodriguez", l'indiscrezione di Alessandro Rosica

Questa volta, però, non c’entrano scandali giudiziari, bensì il suo cuore, che continua a occupare le prime pagine del gossip.

Secondo quanto racconta Alessandro Rosica volto noto su Instagram per le sue rivelazioni sul mondo dello spettacolo, De Martino sarebbe al centro di un intreccio sentimentale che coinvolge la sua attuale compagna Caroline Tronelli e l’ex moglie Belen Rodriguez.

Rosica ricostruisce la vicenda dall’inizio: Caroline, giovane bionda di 23 anni, avrebbe espresso chiaramente il desiderio di avere un figlio da Stefano. La loro relazione è nata all’inizio dell’estate e, per molti, sembrava il segnale di una svolta nella vita del napoletano, a lungo chiacchierato per i suoi flirt. Lei, con la sua freschezza, sembrava essere riuscita a fargli mettere la testa a posto. Ma, stando ai retroscena diffusi dall’influencer, la richiesta di maternità avrebbe spinto Stefano a fare un passo indietro.

“Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia”, ha scritto Rosica nelle sue storie social, rivelando che il conduttore non avrebbe mai realmente chiuso il legame con la showgirl argentina. L’influencer aggiunge anche un dettaglio inaspettato: “Inoltre Caroline avrebbe minacciato l’Argentina”.

Le parole di Rosica arrivano proprio mentre da ambienti vicini a Belen (che di recente è stata paparazzata tra baci e carezze con l’avvocato romano Nicolò De Tomassi) trapela un altro gossip: un’amica della showgirl avrebbe confidato che la Rodriguez starebbe vivendo un momento di forte irrequietezza, dovuto al fatto che non avrebbe mai smesso di provare qualcosa per Stefano. Tuttavia, lo stesso Rosica tiene a precisare: “A Belen Stefano non sarà mai indifferente, ma innamorata è un parolone”.

Uno scenario complesso, che riporta De Martino al centro della cronaca rosa. Da un lato c’è Caroline, la giovane fidanzata che sogna di costruire una famiglia, dall’altro c’è l’ombra di Belen, una donna con la quale Stefano ha condiviso anni di passione, un matrimonio, un figlio e una storia che continua a far parlare anche a distanza di tempo.

Resta da capire se queste siano solo voci destinate a dissolversi o se, ancora una volta, il destino di Stefano e Belen sia davvero quello di incrociarsi, alimentando il gossip e le fantasie di chi li ha sempre considerati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
