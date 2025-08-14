Stefano De Martino, rubate e diffuse immagini private del presentatore di Affari Tuoi

News VIP

Stefano De Martino vittima di un attacco hacker. Il presentatore corre ai ripari dopo la diffusione di materiale privato sul suo conto.

Stefano De Martino non può stare un momento sereno. Dopo aver ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Caroline Tronelli, il presentatore di Affari Tuoi è vittima di un attacco hacker: un video privato e le immagini del conduttore finiscono in rete, costringendolo a correre ai ripari.

Stefano De Martino vittima degli hacker

Nelle ultime ore si è diffuso un gossip inaspettato su Stefano De Martino, vittima di una violazioni della sua privacy. Il presentatore di Affari Tuoi, che è tornato a parlare della sua storia d’amore con Belen Rodriguez ora che il loro matrimonio si è definitivamente concluso, è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Si tratta di Caroline Tronelli, ragazza bellissima ma anche molto più giovane del conduttore, che è figlia di un amico di famiglia di Stefano.

La coppia non si nasconde più neppure dai paparazzi ma questo non vuole dire che sia consentito violare la loro privacy come hanno fatto alcuni hacker, che sono riusciti ad entrare nelle telecamere di sicurezza della casa di Caroline, diffondendo immagini private di De Martino. La notizia è stata lanciata poche pre fa da Gabriele Parpiglia.

“Il materiale compromesso documenta momenti di vita quotidiana all’interno delle mura domestiche, dalla semplice routine igienica alle normali attività casalinghe. Gli hacker avrebbero poi trasferito questi contenuti su server ubicati all’estero, rendendo inizialmente più complessa l’identificazione e la rimozione”.

Questo il gossip che impazza su Stefano e sulle sue immagini private rubate. Gli hacker si sarebbero impegnati a rendere difficile la rimozione del materiale dal web, ma il presentatore Rai avrebbe immediatamente allertato le autorità.

Stefano De Martino corre ai ripari

Quando Stefano De Martino ha scoperto che alcune immagini private della sua vita domestica con Caroline Tronelli erano state diffuse dagli hacker, il presentatore è subito entrato in azione allertando le autorità competenti. Stando al gossip diffuso da Parpiglia, un sito straniero ha pubblicato le immagini, poi rimosse, mentre il video è circolato su gruppi WhatsApp, canali Telegram e un sito straniero prima che venisse del tutto oscurato. Al momento, infatti, è impossibile recuperare il materiale e la Polizia Postale ha avviato un’indagine serrata, data la gravissima violazione della privacy, sperando di riuscire presto a identificare i responsabili.