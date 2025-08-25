TGCom24
News VIP

Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice

Irene Sangermano

Belen Rodriguez non ha dimenticato ancora Stefano De Martino? La nuova indiscrezione sulla presentatrice.

Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice

Belen Rodriguez nuovamente al centro delle indiscrezioni. Questa volta il suo nome viene associato a Stefano De Martino, dato che si vocifera che la presentatrice argentina sia ancora cotta del suo ex marito.

Belen Rodriguez, l’ultimo gossip stupisce

Nonostante si tenga lontano dai pettegolezzi e stia concentrando la sua vita sulla famiglia e sul lavoro, ottenendo ottimi risultati non solo con il suo ritorno in tv ma anche con le sue aziende di cosmetica e abbigliamento, Belen Rodriguez rimane anche questa estate la regina del gossip. In vacanza in Sardegna con i figli, infatti, è finita al centro della cronaca per aver discusso con un benzinaio, poi per per aver lanciato delle patatine ad alcuni ragazzi che la stavano riprendendo, poi è spuntata la questione del marchio registrato del nome della figlia Luna Marì, questione sulla quale si è esposta anche Veronica Cozzani in difesa della showgirl argentina.

A far parlare, poi, anche la vita privata di Belen che, dopo aver incontrato casualmente l’ex marito Stefano De Martino con la nuova fiamma Caroline Tronelli in un noto ristorante sardo, si è lasciata fotografare tra baci e carezze con l’avvocato romano Nicolò De Tomassi. È lui il nuovo amore della Rodriguez? Secondo una recente indiscrezione la situazione sarebbe ben più complessa.

Belen ancora innamorata di De Martino?

Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi sono una nuova coppia? I baci e le effusioni fotografate dal settimanale Chi non sarebbero una conferma della nascita di un nuovo amore, bensì di un flirt estivo che, secondo Dagospia, sarebbe stato anche creato ad hoc per far ingelosire nientedimeno che Stefano De Martino.

“Vi possiamo rivelare che Belen ripensa al suo ex. Una sua cara amica ci dice che le intemperanze di Belen Rodriguez sarebbero dovute ad un solo motivo: la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino. Nicolò De Tomassi, nuovo “fidanzato” di Belen, é in vacanza a Cortina, senza di lei. É stato solo un flirt per far ingelosire De Martino?“.

Insomma, sembra che Belen sia ancora cotta di De Martino, anche se è chiaro che il loro rapporto non è sano dopo tutti questi anni. Ma sarà veramente così? Quando ha lasciato definitivamente il marito, dopo le ultime corna e la depressione, Belen sembrava certa del fatto che Stefano non l’avesse mai amata davvero, forse questa ferita non si è ancora rimarginata del tutto.

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
