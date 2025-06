Stefano De Martino nel mirino di Amanda Lear: la battuta a doppio senso non passa inosservata

News VIP

Amanda Lear punge Stefano De Martino con una frecciatina velenosa. Ecco cosa è successo.

Stefano De Martino è uno degli uomini più chiacchierati della televisione italiana e questa volta di ha pensato Amanda Lear a lanciare una bella frecciatina ai suoi danni. Ecco cosa è successo.

Stefano De Martino nel mirino di Amanda Lear

Da quando è diventato il volto di punta della Rai, con un contratto milionario di quattro anni che lo vede al timone di Affari Tuoi ma, sembra, anche riconfermato a Stasera tutto è Possibile nonostante il suo discorso di commiato in chiusura dell’ultima stagione dello show di Rai 2, Stefano De Martino è sulla bocca di tutti. Certo, il presentatore partenopeo non è esattamente bravo a tenersi lontano dal gossip e questo lo sappiamo bene, dato che negli ultimi anni ne ha fatte di cotte e di crude, comprese le corna multiple messe alla moglie Belen Rodriguez che ha raccontato tutto a Domenica In, senza peli sulla lingua.

Si mormora che questa continua overdose di pettegolezzi abbia infastidito i vertici della Rai che, si sa, ci tengono molto a mantenere pulita l’immagine dei loro conduttori. Nel frattempo, c’è chi ha commentato la carriera di Stefano in modo positivo, ad esempio Paolo Bonolis che è un suo grande fan e lo avrebbe voluto addirittura come suo sostituto ad Avanti un Altro prima di scoprire il contratto con la Rai. C’è anche chi, tuttavia, non crede molto al suo successo e lo trova un fenomeno circostanziale, reso credibile da un bel faccio e dall’accento napoletano. Tra i detrattori di Stefano c’è anche Amanda Lear, che non ha sprecato l’occasione di lanciargli una bella frecciatina in tv.

Amanda Lear ci va giù pesante con De Martino

Durante l’ultima puntata di Chi Può Batterci, Marco Liorni ha ospitato tra gli altri Amanda Lear e ha sottoposto i suoi ospiti ad una serie di domande a carattere di cultura generale. La prima domanda riguardava proprio il collega Stefano De Martino, che ha visto crescere la sua popolarità a dismisura negli ultimi anni, e riguardava il suo provino ad Amici di Maria De Filippi ovvero il programma che lo ha lanciato sul piccolo schermo. La domanda riguardava cosa è successo durante il suo provino e Amanda ha colto la palla al balzo per lanciare una bella frecciatina a Stefano, prendendo spunto dalla risposta multipla che, tra le altre opzioni, citava “gli si sono strappati i pantaloni”.

“Cosa è successo al provino? Io forse la so, per me gli si sono davvero strappati i pantaloni e proprio da lì è partita la sua lunga carriera“.

Amanda ci è andata giù pesante con Stefano, lasciando intendere chiaramente il vero motivo del suo successo secondo lei. In realtà la risposta era semplicemente che il ballerino era svenuto. Fu lui stesso a raccontare l’episodio durante la sua intervista nel podcast The BSMT, ammettendo di aver fallito il primo provino proprio per questo motivo.