Stefano De Martino, "L'overdose di pettegolezzi intorno a lui avrebbe infastidito i vertici della Rai"

News VIP

Gli ultimi rumors sul bel conduttore campano avrebbe fatto storcere il naso alla dirigenza di Piazza Mazzini.

Da mesi ormai, Stefano De Martino continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati del panorama televisivo italiano. Non solo per i suoi progetti professionali, ma soprattutto per ciò che riguarda la sua sfera privata. Tra presunti flirt e paparazzate, il suo nome spunta un giorno sì e l’altro pure sulle pagine dei giornali e nei meandri del web.

Stefano De Martino nel mirino: troppi gossip, e la Rai si agita

Questa valanga di indiscrezioni, però, sembra iniziare a pesare nei corridoi della TV di Stato. A svelarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui i piani alti della Rai sarebbero sempre meno entusiasti di questa continua esposizione mediatica:

“L’overdose di pettegolezzi che travolge il conduttore di Rai Uno avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini…”

A quanto pare, l’azienda punterebbe su un’immagine più sobria e rassicurante per chi rappresenta il volto di punta del servizio pubblico:

“Stefano De Martino deve avere un’immagine più familiare” avrebbe tuonato l’Azienda.

Candela rincara poi la dose, rivelando che tra le mura della Rai si vocifera di un consiglio non troppo velato rivolto all’ex ballerino: libertà assoluta nella vita privata, certo, ma attenzione a come ci si mostra pubblicamente. Chi ambisce a guidare programmi di punta su Rai Uno dovrebbe mantenere un profilo più rassicurante agli occhi del grande pubblico.

Tra videochiamate a sorpresa con Angela Nasti — proprio nei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli — e successive paparazzate con Caroline Tronelli e Gilda Ambrosio, il gossip su De Martino sembra ormai sfuggito di mano. E anche se lui ha sempre scelto la via del silenzio, forse per evitare di alimentare ulteriori polemiche, il chiacchiericcio intorno a lui continua a crescere.

Eppure, nonostante il presunto malcontento interno, il suo percorso in Rai prosegue senza soste. Lo stesso Candela ha infatti confermato che De Martino tornerà al timone della nuova stagione di Stasera tutto è possibile, su Rai 2.

“Intanto dopo le lacrime e il finto addio, De Martino non lascerà la conduzione di Stasera tutto è possibile, anticipa Fanpage. Più che un dietrofront, una sceneggiata…”

Stefano De Martino resta una figura centrale della televisione italiana. Ma la vera sfida, forse, sarà trovare l’equilibrio tra la libertà personale e l’immagine pubblica. E questa, per un volto Rai, può essere una linea sottile da percorrere.