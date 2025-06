Stefano De Martino torna a Stasera tutto è Possibile, ecco perché

News VIP

Dopo aver annunciato la sua intenzione di lasciare il timone di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino ci ripensa.

Nel corso dell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile andata in onda su Rai 2, Stefano De Martino ha ufficializzato il suo addio al programma. Ora, tuttavia, qualcosa è cambiato e sembra che il presentatore abbia fatto un dietrofront sulla questione.

Stefano De Martino lascia Stasera tutto è Possibile?

Diventato il nuovo volto di punta della Rai, che ha speso per lui una cifra astronomica pur di accaparrarselo per quattro anni consecutivi, Stefano De Martino conduce diversi programmi di successo tra cui Stasera tutto è Possibile. Il format è divertente, ironico e soprattutto molto amato dal pubblico della rete nazionale, che regala sempre all’ex ballerino di Amici uno share piuttosto alto. Nel corso dell’ultima puntata dello show, tuttavia, Stefano ha comunicato in maniera piuttosto chiara la sua intenzione di lasciare definitivamente il timone della conduzione.

Progetti lavorativi più ampi ma anche la volontà di lasciare un format nell’apice del successo prima di attendere che i fan se ne stanchino, hanno portato il conduttore a prendere questa decisione. Sembra, tuttavia, che dopo una riunione con i vertici di Viale Mazzini, De Martino abbia fatto dietrofront sulla questione, accettando di condurre anche le prossime stagioni del programma. Ecco i dettagli e l’indiscrezione completa.

Stasera Tutto è Possibile, De Martino ci ripensa

Sembrava ormai certa l’assenza di Stefano De Martino da Stasera tutto è Possibile, dopo il saluto commosso al pubblico e al cast fisso del programma in onda su Rai 2, durante l’ultima puntata della stagione. Secondo Fanpage, tuttavia, Stefano ci avrebbe ripensato e sarebbe pronto a tornare al timone dello show comico e irriverente, che appassiona moltissimi telespettatori, dopo aver parlato personalmente con i vertici della Rai.

“Secondo quanto appreso, nelle ultime settimane si sono susseguite riunioni a porte chiuse per convincere il conduttore a rimanere. Un pressing che ha dato i suoi frutti, ribaltando completamente le carte in tavola. Lo show è letteralmente esploso grazie al suo approccio fresco e alla chimica speciale che si è creata con il cast fisso”.

A pesare sulla decisione di Stefano, del quale ha recentemente parlato Belen Rodriguez commentando il suo successo televisivo, la decisione sarebbe stata presa anche a causa di una clausola del contratto che lega De Martino per un certo numero di puntate ancora a Rai 2. I fan dello show saranno senza dubbio molto felici, dato che De Martino è ormai legatissimo al cast e la sua conduzione è davvero fluida.