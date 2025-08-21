Stefano De Martino, nel 2027 al timone del Festival di Sanremo: ''È il suo principale pensiero''

News VIP

Nuove indiscrezioni sul futuro lavorativo di Stefano De Martino, che approderà nel 2027 al timone del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino torna negli studi Rai per riprendere Affari Tuoi prima del previsto. Mentre si mormora che i vertici di Viale Mazzini temano il confronto con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, per il presentatore campano si apre il capitolo Festival di Sanremo. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino torna a lavoro

Da quando è stato eletto il nuovo volto della Rai, con un contratto milionario di quattro anni che farebbe gola a chiunque, Stefano De Martino ha fatto il salto di qualità che tanto auspicava per la sua carriera da presentatore. Non si può dire che il campano non abbia fatto la sua gavetta, partendo dall’esperienza come ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi, poi professionista, fino ad approdare con i primi show sulla Rai e ora è il conduttore, amatissimo, di Affari Tuoi. Nelle ultime settimane Stefano è finito al centro del gossip, non una vera e propria novità dato che è uno dei protagonisti più amati e chiacchierati della cronaca rosa con la sua vita sentimentale accattivante.

Questa volta tuttavia, l’argomento di conversazione è doloroso per Stefano dato che si tratta di video intimi con la nuova fidanzata Caroline Tronelli rubati da hacker, che hanno messo in rete il materiale. Mentre il legale di Stefano commenta la vicenda, Alberto Dandolo su Oggi fa sapere che il presentatore è già tornato a lavoro, terminando le sue vacanze prima del previsto. Affari Tuoi, infatti, tornerà in onda su Rai 1 il 2 settembre, anticipando l’iniziale data scelta per il ritorno in tv dello show, sembra perché i vertici di Viale Mazzini temono lo straordinario successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che sta incassando ascolti stellare su Canale 5.

Stefano De Martino si prepara al Festival di Sanremo

Mentre le autorità competenti risolvono il problema dei video intimi hackerati a Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli, il conduttore torna nello studio di Affari Tuoi affinché la trasmissione possa riprendere prima del previsto, dal momento che in Rai si teme il confronto con Gerry Scotti e la sua La Ruota della Fortuna. Ma non è tutto. Dandolo, infatti, ha fatto sapere che Stefano sarebbe già focalizzato sul prossimo obiettivo ovvero il Festival di Sanremo.

“Persone a lui vicine dicono che il suo principale pensiero è il Festival di Sanremo (che dovrà condurre nel 2027)”.

Insomma, qui si dà per scontato che sarà proprio De Martino a prendere il posto di Carlo Conti al timone della kermesse musicale d’Italia, anche se al momento il presentatore campano non ha fatto menzione dell’argomento. Vero è che in molti hanno fatto il suo nome come successore di Conti nel ruolo di direttore artistico, e che per De Martino sarebbe un’occasione unica per mettersi in gioco.