Stefano De Martino, la critica di Aldo Grasso: "E' stato sopravvalutato"

L’attacco di Aldo Grasso nei confronti del conduttore di Affari Tuoi: "Non è il nuovo Fiorello"

Il ritorno di Stefano De Martino in prima serata su Rai Uno non si sta rivelando affatto tranquillo. Se nella scorsa stagione il suo debutto alla guida di Affari Tuoi era stato accolto con grande curiosità e tutto sommato con indulgenza, oggi la situazione è molto diversa.

"StefanoDe Martino, sopravvalutato, il Re della paraculaggine", le durissime parole del critico televisivo, Aldo Grasso

Questa volta, infatti, l’ex ballerino di Amici si trova a fare i conti con una concorrenza agguerrita: la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, riportata in tv da Gerry Scotti e Mediaset, che sorprendentemente è riuscita a vincere le prime sfide di ascolti nell’access prime time.

E come spesso accade in questi casi, alle dinamiche televisive si sono sommate le polemiche: le due aziende rivali, Rai e Mediaset, si fronteggiano a colpi di dichiarazioni e frecciatine, mentre sui social i telespettatori si dividono tra sostenitori e detrattori.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il celebre critico televisivo Aldo Grasso, che in un intervento pubblicato su HuffingPost.it – e riportato anche dal giornalista Giuseppe Candela su X – non ha usato mezzi termini per definire il percorso televisivo di De Martino.

Parole dure, che mettono in discussione non solo la sua figura di conduttore, ma anche la narrazione che negli ultimi anni la Rai avrebbe tentato di costruire attorno a lui:

“Stefano De Martino è stato sopravvalutato… È bravo, piacevole, ha uno stile particolare, che definirei da re della paraculaggine, ma non è il nuovo Fiorello, come per un periodo la Rai ha provato a venderlo…”

Un giudizio netto, che segna una frattura rispetto al clima di entusiasmo con cui De Martino era stato accolto al timone di uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Secondo Grasso, il vero punto di forza del conduttore non sarebbe tanto il suo talento, quanto piuttosto la solidità del format che conduce. Affari Tuoi, infatti, da sempre gode di una popolarità altissima presso il pubblico, al di là di chi sia a guidarlo.

“La sua forza era soprattutto il format che conduceva…”

Una stoccata che ridimensiona il ruolo personale di De Martino nel successo del game show, insinuando che il merito vada più al meccanismo collaudato delle “famiglie dei pacchi” che al suo stile di conduzione. C’è da dire che la sfida con Gerry Scotti non è ancora chiusa: il confronto tra i due programmi è appena iniziato e, come spesso accade in tv, il pubblico può riservare sorprese. Tuttavia, per Stefano De Martino questo ritorno si sta rivelando più spinoso del previsto. Di certo, per l’ex marito di Belen Rodriguez la nuova stagione televisiva è iniziata tutta in salita: tra le sfide di share e le stoccate della critica.