Rai, botta e risposta con Mediaset: il comunicato che replica alle parole di Pier Silvio Berlusconi

Il comunicato del direttore prime time Rai, Williams Di Liberatore.

La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a far discutere e ad accendere i riflettori non solo sugli ascolti, ma anche sulle dichiarazioni che arrivano dai vertici Rai e Mediaset. Dopo le parole trionfali di Pier Silvio Berlusconi, che ha celebrato i risultati ottenuti dal game show di Gerry Scotti e ringraziato a sorpresa cast e troupe durante una registrazione, non si è fatta attendere la replica del direttore prime time Rai, Williams Di Liberatore.

Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, è "scontro" anche tra i vertici Rai e Mediaset

In un comunicato stampa diffuso poche ore fa, Di Liberatore ha rivendicato con orgoglio i risultati raggiunti da Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino che in soli due giorni avrebbe riportato in Rai ben sei punti di share, confermando la forza del format e il legame saldo con il pubblico:

“In appena due giorni, grazie ad Affari Tuoi e Stefano De Martino, la Rai ha recuperato circa 6 punti di share in access prime time, confermando ancora una volta la solidità del nostro intrattenimento e il legame profondo che il pubblico mantiene con noi…”

Parole che sembrano rispondere indirettamente alla “frecciatina” lanciata poche ore prima da Pier Silvio Berlusconi, che aveva definito Affari Tuoi un “non gioco”, sottolineando come invece La Ruota della Fortuna avesse riportato nelle case degli italiani “l’amore per la lingua italiana”.

Di Liberatore non ha alzato i toni, ma la risposta è arrivata comunque decisa. Dopo aver ribadito la varietà e la forza della proposta di intrattenimento della Rai, ha difeso la qualità editoriale del servizio pubblico, rimarcando una differenza sostanziale con la concorrenza:

“L’intrattenimento, a volte impegnato e a volte più leggero, è una delle componenti della filiera che ne costituisce una proposta varia e sempre attenta al rispetto del pubblico, oltre che efficace sul mercato…”

E poi la stoccata evidente:

“La qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio, che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati…”

Un modo per sottolineare che, se la Rai può vantare una tradizione lunga e solida nella qualità dei contenuti, altrove ci si starebbe muovendo solo adesso su terreni finora poco battuti. Il direttore ha infine ricordato che l’offerta della Rai resta “ampia, completa ed unica nel panorama nazionale, assolvendo in modo scrupoloso alle linee del servizio pubblico”.

Intanto, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è appena cominciata: dopo soli due giorni, i due programmi hanno già diviso pubblico e critica, ma soprattutto hanno acceso un dibattito che – visti i presupposti – promette scintille per tutta la stagione televisiva.