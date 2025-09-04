TGCom24
Home | VIP | News | Rai, botta e risposta con Mediaset: il comunicato che replica alle parole di Pier Silvio Berlusconi
News VIP

Rai, botta e risposta con Mediaset: il comunicato che replica alle parole di Pier Silvio Berlusconi

Anita Nurzia

Il comunicato del direttore prime time Rai, Williams Di Liberatore.

Rai, botta e risposta con Mediaset: il comunicato che replica alle parole di Pier Silvio Berlusconi

La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a far discutere e ad accendere i riflettori non solo sugli ascolti, ma anche sulle dichiarazioni che arrivano dai vertici Rai e Mediaset. Dopo le parole trionfali di Pier Silvio Berlusconi, che ha celebrato i risultati ottenuti dal game show di Gerry Scotti e ringraziato a sorpresa cast e troupe durante una registrazione, non si è fatta attendere la replica del direttore prime time Rai, Williams Di Liberatore.

Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, è "scontro" anche tra i vertici Rai e Mediaset

In un comunicato stampa diffuso poche ore fa, Di Liberatore ha rivendicato con orgoglio i risultati raggiunti da Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino che in soli due giorni avrebbe riportato in Rai ben sei punti di share, confermando la forza del format e il legame saldo con il pubblico:

“In appena due giorni, grazie ad Affari Tuoi e Stefano De Martino, la Rai ha recuperato circa 6 punti di share in access prime time, confermando ancora una volta la solidità del nostro intrattenimento e il legame profondo che il pubblico mantiene con noi…”

Parole che sembrano rispondere indirettamente alla “frecciatina” lanciata poche ore prima da Pier Silvio Berlusconi, che aveva definito Affari Tuoi un “non gioco”, sottolineando come invece La Ruota della Fortuna avesse riportato nelle case degli italiani “l’amore per la lingua italiana”.

Di Liberatore non ha alzato i toni, ma la risposta è arrivata comunque decisa. Dopo aver ribadito la varietà e la forza della proposta di intrattenimento della Rai, ha difeso la qualità editoriale del servizio pubblico, rimarcando una differenza sostanziale con la concorrenza:

“L’intrattenimento, a volte impegnato e a volte più leggero, è una delle componenti della filiera che ne costituisce una proposta varia e sempre attenta al rispetto del pubblico, oltre che efficace sul mercato…”

E poi la stoccata evidente:

“La qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio, che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati…”

Un modo per sottolineare che, se la Rai può vantare una tradizione lunga e solida nella qualità dei contenuti, altrove ci si starebbe muovendo solo adesso su terreni finora poco battuti. Il direttore ha infine ricordato che l’offerta della Rai resta “ampia, completa ed unica nel panorama nazionale, assolvendo in modo scrupoloso alle linee del servizio pubblico”.

Intanto, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è appena cominciata: dopo soli due giorni, i due programmi hanno già diviso pubblico e critica, ma soprattutto hanno acceso un dibattito che – visti i presupposti – promette scintille per tutta la stagione televisiva.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, botta e risposta a distanza tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: "Tranquilla, il tuo regno resta intangibile"
news VIP Uomini e Donne, botta e risposta a distanza tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: "Tranquilla, il tuo regno resta intangibile"
Melissa Satta è in dolce attesa? Un video svela come stanno davvero le cose
news VIP Melissa Satta è in dolce attesa? Un video svela come stanno davvero le cose
Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla: un concerto evento in prima serata su Canale 5
anticipazioni TV Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla: un concerto evento in prima serata su Canale 5
Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2025: Rosa in crisi, Damiano non può farlo!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 5 settembre 2025: Rosa in crisi, Damiano non può farlo!
Uomini e Donne, duro sfogo social di Barbara De Santis: "Fiera di questo mio cambiamento"
news VIP Uomini e Donne, duro sfogo social di Barbara De Santis: "Fiera di questo mio cambiamento"
La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2025: Manuel ha ritrovato Jana? Cruz è affranta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2025: Manuel ha ritrovato Jana? Cruz è affranta!
La forza di una donna Anticipazioni 5 settembre 2025: Enver in terapia intensiva, Sirin terrorizzata!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 5 settembre 2025: Enver in terapia intensiva, Sirin terrorizzata!
Il Paradiso delle Signore 5 settembre 2025, in replica: Elvira e Salvo diventano genitori, Mimmo salva Enrico!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 5 settembre 2025, in replica: Elvira e Salvo diventano genitori, Mimmo salva Enrico!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV