TGCom24
Home | VIP | News | Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!
News VIP

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!

Irene Sangermano

Stefano De Martino e Caroline Tronelli pizzicati al ristorante a lavorare. C'entra Belen?

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, lite furiosa: lei lo lascia da solo al ristorante!

Come procede la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli? A quanto pare non nel migliore dei modi dato che il settimanale Oggi ha pizzicato la coppia a discutere animatamente al ristorante. Ecco cosa è successo e perché potrebbe c’entrare involontariamente Belen Rodriguez con questa discussione.

Stefano e Caroline litigano al ristorante

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è iniziata ufficialmente da pochi mesi eppure questa coppia sta già attraversando un turbinio di emozioni contrastanti, costantemente schiacciata dal gossip. Prima di tutto a pesare su entrambi, ovviamente, i video intimi rubati alla coppia in modo illegale che De Martino sta cercando in ogni modo di far sparire dai social per tutelare la sua giovanissima fidanzata. Poi il gossip sulla possibile gravidanza di Caroline, finito addirittura su un noto programma della Rai, che è stata vista proprio in compagnia di Stefano mentre era intenta ad uscire da una nota clinica di Roma.

La notizia è stata poi smentita ma il dubbio rimane mentre Caroline scompare improvvisamente da Instagram, forse sopraffatta da questa eccessiva esposizione mediatica. Nel frattempo il settimanale Oggi ha pizzicato Stefano e Caroline al ristorante, durante una discussione piuttosto animata. Lei, visibilmente agitata, ha lasciato il tavolo ed è tornata di corsa a casa, raggiunta poco da Stefano che è stato accolto in casa dopo qualche esitazione. Insomma una bella discussione, accuratamente paparazzata dal noto settimanale, che però sembra essersi risolta con un lieto fine dato che i due dovrebbero aver chiarito poi tra le mura di casa la situazione.

Stefano e Caroline discutono per Belen?

Ma cosa ha portato Stefano De Martino e Caroline Tronelli a dare spettacolo, discutendo così animatamente in pubblico? Ovviamente le ragioni potrebbero essere tantissime, anche le più banali come per qualsiasi coppia, ma secondo molti la ragione principale sarebbe legata al rapporto del presentatore di Affari Tuoi con l’ex moglie Belen Rodriguez.

Rapporto che non si è mai del tutto esaurito e non esclusivamente per il bene del figlio Santiago, bensì perché il legame tra i due è talmente forte e viscerale che è impossibile cancellarlo da un giorno all’altro. E ne è prova il fatto che, nel corso degli anni, Belen e Stefano alla fine hanno sempre trovato un modo per ritrovarsi. Le voci sulla possibile nuova vicinanza tra la showgirl argentina e il presentatore della Rai hanno alimentato la frustrazione di Caroline? Al momento sembra, comunque, che lei e Stefano abbiano chiarito e fatto pace.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"
Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Scoppia la passione tra Luna e RJ!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 settembre 2025: Scoppia la passione tra Luna e RJ!
X Factor 2025: stasera su Sky Uno e in streaming su NOW la seconda puntata dedicata alle Audition
anticipazioni TV X Factor 2025: stasera su Sky Uno e in streaming su NOW la seconda puntata dedicata alle Audition
Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas minaccia Brooke, tenterà di ucciderla?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas minaccia Brooke, tenterà di ucciderla?
Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta
news VIP Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta
Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)
Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”
news VIP Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV