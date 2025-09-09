Stefano De Martino, Caroline Tronelli e la gravidanza finiscono in un noto programma Rai

News VIP

Stefano De Martino e Caroline Tronelli aspettano un bambino? La coppia finisce protagonista di un noto programma della Rai.

La notizia della possibile gravidanza di Caroline Tronelli arriva anche sulla Rai. A dispetto delle news sul fatto che i vertici di Viale Mazzini vogliano tenere Stefano De Martino lontano dal gossip, infatti, in un noto programma condotto da Caterina Balivo si parla di questa coppia e del possibile bebè in arrivo.

Caroline Tronelli e Stefano De Martino finiscono sulla Rai

Da quando la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è diventata di pubblico dominio, il presentatore di Affari Tuoi non ha smesso di essere al centro del gossip. Certo per lui, ex marito di Belen Rodriguez e pizzicato in compagnia di una sequela di fidanzate del momento, non è una novità anche se si mormorava che i vertici di Viale Mazzini non avessero preso benissimo il fatto che Stefano, ora volto di punta della rete pubblica con Affari Tuoi, fosse quasi più conosciuto per i meriti della cronaca rosa che per quelli professionali.

Stefano e Caroline sono poi state vittime di un hackeraggio di alcuni video intimi che hanno fatto scandalo, una storia bruttissima di invasione della privacy che, tuttavia, ha messo in luce la forza di questo legame dato che De Martino ha reagito con fermezza per difendere la sua fidanzata. Ora, nonostante appunto sembrasse ormai certo che la Rai fosse pronta a tutto per tenere il suo pupillo lontano dallo scandalo, non si fa che parlare della presunta gravidanza di Caroline che è stata avvistata, proprio insieme a Stefano, uscire da una nota clinica ginecologica di Roma, la stessa dove si trova il dottore che ha seguito la gravidanza della sorella di Stefano. E proprio questa notizia, a sorpresa, appare in uno dei programmi più amati della Rai.

Stefano e Caroline, la gravidanza discussa a La Volta Buona

A partire da lunedì 8 settembre 2025 è tornata in onda anche Caterina Balivo con La Volta Buona, uno dei programmi pomeridiani più amati e seguiti dai telespettatori, anche per l’approfondimento costante sulla cronaca rosa e sul gossip nazionale ed internazionale. Proprio nella prima puntata si è parlato anche di Stefano De Martino e, in particolare, del video privato rubato che sta facendo tanto discutere.

Inevitabilmente si è parlato poi della sua storia d'amore con Caroline Tronelli, ed è qui che l’autrice del programma ha inserito anche un accenno piuttosto evidente alla presunta gravidanza della ragazza. E menomale che la Rai non voleva cavalcare l’onda del gossip! Chissà come avrà reagito Stefano che ha già parecchi problemi da quando è tornato su Rai 1 con Affari Tuoi, vista la concorrenza spietata de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5.