Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino

Irene Sangermano

Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino, prende una drastica decisione e chiude il suo account Instagram.

Stefano De Martino e la sua relazione con la giovane Caroline Tronelli sono il gossip del momento. A complicare la situazione per loro il video privato rubato poi le voci sulla gravidanza. Così Caroline prende una drastica decisione e sparisce dai social.

Caroline Tronelli chiude Instagram

Negli ultimi mesi, tra paparazzate e conferme, Stefano De Martino è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma ovvero la giovane stilista 22enne Caroline Tronelli. Lei è figlia di un amico di vecchia data di De Martino ma ora tra loro è scattato qualcosa in più, tanto da spingere il presentatore di Affari Tuoi a fare sul serio per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, l’unica alla quale si è legato in modo più definitivo negli anni.

Stefano e Caroline sono state vittime del furto di un loro video privato, uno scandalo che li ha travolti loro malgrado e che De Martino ha affrontato a testa alta, sempre cercando di tutelare la privacy e l’immagine della sua nuova compagna. Poco dopo, tuttavia, è trapelata una nuova notizia sulla coppia avvistata all’uscita di un noto centro ginecologico. Caroline, Stefano e la presunta gravidanza sono finiti anche sulla Rai, in un noto programma pomeridiano, anche se c’è chi ha smentito la notizia negando che la giovane sia incinta del conduttore partenopeo. Lei, nel frattempo, ha preso una drastica decisione.

La fidanzata di Stefano De Martino si allontana dai social

Fare coppia con un volto televisivo amato come quello di Stefano De Martino ha senza dubbio stravolto la vita di Caroline Tronelli. La bella stilista appena 22enne, infatti, si è vista scaraventata sulla prima pagina dei giornali di cronaca rosa ed è diventata oggetto di gossip. Lei, tuttavia, ha sempre cercato di tenere più possibile privata la sua vita, ad esempio scegliendo di non rilasciare mai dichiarazioni pubbliche negli ultimi mesi, nonostante il video privato rubato e il gossip sulla gravidanza.

Ora, tuttavia, Tronelli sembra satura e così nelle ultime ore ha preso una decisione inaspettata, lasciando Instagram e chiudendo il suo profilo personale. Al momento nessun commento da parte di Stefano che, va ammesso, ha fatto veramente di tutto per salvaguardarla, segno che è molto innamorato della sua nuova fidanzata.

