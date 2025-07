Stefano De Martino commenta lo spettacolo Meglio Stasera: ''Show in divenire''

News VIP

Oltre ad essere diventato il volto di punta della Rai e il protagonista preferito dal mondo del gossip italiano, Stefano De Martino continua a coltivare il suo amore per il teatro e porta in scena il tour estivo di Meglio Stasera. Ecco come ha commentato il successo del suo spettacolo.

Ne ha fatta di strada Stefano De Martino da quando sedeva tra i banchi di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Da ballerino provetto a presentatore amatissimo, volto di punta della Rai grazie ad un contratto milionario di quattro anni che lo ha portato al timone di Affari Tuoi, riconfermandolo anche alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile mentre si parla di un nuovo show con Gianni Morandi e poi si pensa già a lui come sostituto di Carlo Conti al Festival di Sanremo.

Insomma, la carriera brillante di De Martino continua e sono tanti i colleghi che lo appoggiano riconoscendo la sua bravura innata ma anche il grande lavoro dietro le quinte che ha fatto negli ultimi anni. Mentre mette a tacere le voci sulla maretta con la Rai a causa del gossip che lo vede protagonista, Stefano torna anche in teatro con il tour estivo di Meglio Stasera. Ma come vive le ore che precedono lo spettacolo?

“Fare spettacoli dal vivo è il mio sport preferito. È una bellissima partita di tennis a tutti gli effetti, c’è uno scambio continuo col pubblico […] Ceno dopo. Lo spettacolo ha una componente atletica impegnativa e il cibo, prima non è contemplato. Noi siamo come una compagnia circense e la preoccupazione dei miei collaboratori è solo: dove si va a mangiare dopo?”.

Ha commentato De Martino nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi. Il suo spettacolo è davvero un grande successo, e basta dare una rapida occhiata ai social per trovare migliaia di commenti positivi degli spettatori, che apprezzano il modo di fare spettacolo del partenopeo.

Stefano De Martino, come si destreggia sul palco?

Che sia un grande showman è chiaro a tutti, dato che Stefano De Martino sa condurre, recitare, ha sempre la battuta pronta, sa ballare ma anche intonare qualche nota. Insomma, al conduttore di Affari Tuoi non manca proprio nulla, compresa una presenza fisica invidiabile che catalizza l’attenzione, e che negli anni lo ha fatto diventare anche protagonista del gossip da latin lover. Recentemente, infatti, Stefano è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Caroline Tronelli, con la quale ha incontrato casualmente Belen Rodriguez in un ristorante in Sardegna. Ma come si destreggia sul palco di Meglio Stasera?

“È uno show in divenire, fa parte della natura dello spettacolo teatrale. Le situazioni, le battute, i racconti si aggiornano. Ogni sera è un po’ meglio. Diciamo che alla fine dello spettacolo io sono quello con la camicia più sudata. Ma senza il quasi mi sembrava presuntuoso, perché sul palco con i ballerini e con la Disperata erotica band siamo una squadra. Io mi giro e trovo sempre qualcuno su cui contare, anche per una battuta, loro sono le mie vittime preferite”.

Insomma, Stefano ormai padroneggia il palcoscenico alla perfezione e tanti colleghi sono certi che sarà lui il nuovo volto della televisione italiana, tanto che molti si aspettano che a breve prenda anche le redini del Festival di Sanremo.