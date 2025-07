Belen Rodriguez incontra Stefano De Martino con la nuova fiamma: ecco come ha reagito

News VIP

Sembra che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano casualmente incontrati in Sardegna. Ma come ha reagito lei alla nuova fiamma dell’ex marito?

Stefano De Martino si gode la vacanza in Sardegna con la nuova fidanzata Caroline Tronelli e sembra che abbia, causalmente, incontrato la sua ex moglie Belen Rodriguez in un noto ristorante del luogo. Ma come avrà reagito la showgirl argentina all’incontro?

Belen incontra Stefano in Sardegna

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez si sta godendo una splendida vacanza in Sardegna con i suoi figli, durante la quale ha organizzato anche una colorata e divertente festa di compleanno per la figlia Luna Marì riunendosi con l’ex compagno Antonino Spinalbese. La presentatrice argentina ha ritrovato la sua serenità, complice anche il successo delle sue attività commerciali come il brand Rebeya, grazie al quale ha lanciato la maschera vaginale che è diventata virale sui social. In Sardegna, proprio negli stessi giorni, c’è anche Stefano De Martino ovvero il nuovo volto di punta della Rai che il prossimo anno tornerà con Affari Tuoi su Rai 1.

Stefano e Belen hanno messo fine al loro matrimonio, dopo aver provato più volte a farlo funzionare nel corso degli anni, quando lei ha scoperto i suoi molteplici tradimenti proprio in un momento delicatissimo della sua vita, quando si è affacciata la depressione. Dopo un epilogo burrascoso, tuttavia, il presentatore campano e la showgirl sono riusciti a recuperare un rapporto sereno per amore del figlio Santiago, dunque non è difficile vederli insieme per qualche evento legato al bambino. Certo è che Rodriguez non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi nel ristorante insieme al suo ex marito e alla sua nuova, giovanissima, fiamma

. Belen non reagisce bene alla nuova fiamma di Stefano

Sebbene il rapporto con Stefano De Martino sia tornato ad essere positivo dopo la burrascosa fine del loro matrimonio, di certo Belen Rodriguez non era pronta a ritrovarselo davanti insieme alla sua nuova fiamma, con la quale non si nasconde più. Stefano, infatti, è stato paparazzato sulla sua barca in Sardegna da Chi insieme a Caroline Tronelli. La coppia è uscita allo scoperto, pur non avendo ancora commentato pubblicamente il flirt, ufficializzando la nascita di una liaison dopo diversi anni di conoscenza, dato che Stefano è amico del padre di Caroline, un imprenditore milionario di Napoli.

Secondo il settimanale Oggi, Belen non avrebbe reagito benissimo a questo causale incontro. Sembra, infatti, che il conduttore di Affari Tuoi abbia avuto un “breve momento di imbarazzo”, prima di salutare sua moglie con un abbraccio molto caloroso. Prima di andare via, tuttavia, Belen “avrebbe lanciato un bacio a Stefano De Martino e si sarebbe scambiata con Caroline dei gelidi sguardi”. Insomma, la showgirl non approva e chissà se si tratta di gelosia o della differenza d’età che accomuna l’ex marito a Caroline.