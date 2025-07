Stefano De Martino commenta le indiscrezioni sulle tensioni che ci sarebbero tra lui e la Rai

News VIP

Stefano De Martino commenta gli ultimi gossip sulla maretta con i vertici Rai.

Stefano De Martino è diventato il nuovo volto di punta della Rai. Il successo che sta ottenendo con Affari Tuoi è incredibile e i dati dello share parlano chiaro, ma sembra che i vertici di Viale Mazzini non siano molto felici della condotta personale del presentatore, troppo coinvolto nel gossip. Ecco come ha commentato De Martino.

Stefano De Martino, che aria tira in casa Rai?

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, con lo spostamento su Nove che ha sorpreso un po’ tutti, l’azienda pubblica ha puntato tutto su Stefano De Martino e ha decisamente vinto questa scommessa, rendendolo il volto di punta dei suoi programmi di successo come Affari Tuoi. Il presentatore campano si è cucito addosso il format e così è arrivato a stabilire nuovi record in termini di share con cifre che superano il 32%. Anche Stasera tutto è Possibile è un successo clamoroso tanto che, se inizialmente sembrava dovesse chiudere i battenti, la nuova stagione è poi approdata su Rai 2 raccogliendo oltre il 15% di share.

Nonostante la sua bravura sul piccolo schermo, sono circolate voci su una recente maretta tra De Martino e i vertici di Viale Mazzini che si sarebbero infuriati a causa della condotta da Don Giovanni del loro volto preferito, sempre al centro del gossip tra un flirt e l’altro. Ma sarà davvero così? Intervistato dal settimanale Mio, De Martino ha chiosato:

“Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro“.

Insomma, oltre al fatto di mostrarsi decisamente infastidito per l’attenzione del mondo del gossip sulla sua vita privata, come nel caso dell’incontro con Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma Caroline Tronelli in un noto locale in Sardegna, Stefano ha negato di aver ricevuto ogni tipologia di ammonimento dalla Rai.

Stefano De Martino e Gianni Morandi in un nuovo show?

Nel frattempo, mentre è certa la sua presenza ad Affari Tuoi, Stefano De Martino sembra essere tornato sui proprio passi anche per quanto riguarda Stasera Tutto è Possibile. Nel corso dell’ultima puntata dello show andata in onda, in prima serata su Rai 2, il presentatore si era commosso salutando il suo pubblico per l’ultima volta, ma ora conferma di averci ripensato e di tornare al timone del programma con i suoi amici e colleghi comici come Izzo e Paolantoni. Parlando invece del possibile nuovo programma co-condotto insieme a Gianni Morandi, De Martino ha ammesso:

“Di vero c’è che ci siamo trovati molto bene, è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Ci troviamo molto bene e lo stimo tanto. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è! Adesso vediamo che cosa ci riserverà il futuro”.

Insomma, il progetto esiste come ha confessato Stefano al settimanale Mio durante la sua intervista, ma per ora non c’è altro se non qualche idea e tanto entusiasmo. Chissà se presto ci saranno ulteriori novità in merito.