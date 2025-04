Stefano De Martino avvistato con la nuova fiamma: i dettagli

News VIP

Stefano De Martino torna al centro dei pettegolezzi. Il presentatore di Affari Tuoi avvistato a Milano con la sua nuova fiamma, ecco i dettagli.

Stefano De Martino e la sua vita sentimentale continuano a far parlare. Uno dei presentatori più amati e affascinanti della televisione italiani è ancora single dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez? Spunta una nuova segnalazione che riporta Stefano a Milano con la sua nuova, bellissima, fiamma. Ecco i dettagli sul gossip.

Stefano De Martino ha un nuovo amore?

La vita sentimentale di Stefano De Martino è sempre un argomento molto discusso nel gossip italiano. Il presentatore di Affari Tuori, che si è commosso salutando Stasera tutto è Possibile e confermando che non farà ritorno il prossimo anno come presentatore dello show che lo ha reso famoso sulla Rai, è tornato single dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, un rapporto travagliato e a più riprese, concluso secondo la presentatrice argentina proprio a causa dei continui tradimenti del marito. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Emma Marrone, la sua storica ex fidanzata dei tempi di Amici di Maria De Filippi, ma a smentire è stata la diretta interessata durante l’ospitata a STEP quando ha rivelato che Stefano è meglio come amico che come fidanzato.

Nonostante ciò, Stefano è stato visto più volte in compagnia di diverse persone, anche se nessun nuovo flirt è stato confermato. Certo è noto che la vita amorosa del presentatore partenopeo è decisamente movimentata e dunque nulla che ci stupisce. Ecco tutti i dettagli sul nuovo avvistamento a Milano con una ragazza mora e bellissima.

Stefano De Martino e la nuova fiamma a Milano

Nelle ultime ore si è tornato a parlare della vita privata di Stefano De Martino. Non è un mistero che il presentatore di Affari Tuoi, che ha ricevuto una proposta di Paolo Bonolis prima di accettare il contratto con la Rai, sia un uomo molto passionale e quindi non è strano che abbia qualche nuova frequentazione. Amedeo Venza ha riportato sui social la segnalazione di una sua fan, che ha visto Stefano in un bar del centro di Milano con una bellissima donna con i capelli castani e mossi.

Sembra che, nel locale, quasi tutti si siano accorti della presenza di Stefano che si sarebbe mostrato molto gentile, prestandosi a foto e autografi, mentre la sua accompagnatrice ha preferito mettersi da parte. Insomma, la donna non vuole apparire al momento insieme a De Martino, forse non avendo ufficializzato la relazione. Quel che è certo è che al momento non c’è nessun ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, come invece sostenuto da Gabriele Parpiglia qualche giorno fa. Il matrimonio è finito e le carte del divorzio pronte per essere firmate da entrambe le parti.