Stefano De Martino conferma i rumors: commovente discorso d'addio a Stasera tutto è Possibile

Stefano De Martino lascia davvero Stasera tutto è Possibile? Il presentatore si commuove alla fine dell'ultima puntata andata in onda su Rai 2, confermando i rumors.

Nelle ultime settimane si è diffusa una voce sempre più insistente sull’addio di Stefano De Martino a Stasera tutto è Possibile, il programma che per primo l’ha lanciato in Rai. Ieri è andata in onda l’ultima puntata, con ospite Emma Marrone, e il discorso di saluto del presentatore sembra confermare il rumors. Ecco cosa ha detto e perché si è commosso.

Stefano De Martino si commuove a Stasera tutto è Possibile

Grazie al successo strepitoso di Stasera tutto è Possibile, Stefano De Martino ha iniziato a muovere i primi passi in Rai e ad ottenere consensi dal pubblico, ma anche il grande interessamento dei vertici di Viale Mazzini che, ad oggi, puntano tutto sul presentatore partenopeo. Nonostante, nel corso degli anni, la carriera di Stefano abbia spiccato il volo con altri format, ultimo dei quali Affari Tuoi con il quale sta registrando ascolti stellari ponendosi come leader di fascia di messa in onda, il conduttore è sempre rimasto molto affezionato a Stasera tutto è Possibile. Ora, tuttavia, sembra che la sua carriera lo porterà a lasciare per sempre il programma. Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse voci di corridoio sul possibile addio di De Martino allo show e ieri, in chiusura dell’ultima puntata su Rai 2, la commozione del presentatore e le sue parole sembrano confermare i rumors.

“Ci siamo, già, siamo arrivati. È il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo il centro di produzione Rai di Napoli, Endemol Shine Italy. Grazie! E ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni. Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, quello del pubblico, questa è una grande opportunità lavorativa - riporta Biccy - È stata un’esperienza bellissima, un’opportunità per costruirmi quella che oggi posso chiamare famiglia! Vi voglio bene! Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto!”.

Stefano si è commosso parlando al pubblico e parlando del programma, che sembra dunque riporre nel cassetto per concentrarsi su nuovi progetti. Di certo il presentatore partenopeo avrà un ruolo di primo piano nei prossimi anni sulla Rai, tanto che si pensa che sarà lui a prendere il posto di Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo tra due anni.

Emma e Stefano insieme? Lei chiarisce

Oltre al discorso di commiato di Stefano De Martino, particolarmente commosso, che ha confermato l’addio del presentatore alla conduzione di Stasera tutto è Possibile - che a questo punto potrebbe non tornare su Rai 2 il prossimo anno - nelle ultime settimane si è parlato anche di un ritorno di fiamma con Emma Marrone. L’ex ballerino di Amici ha voluto la cantante come ospite dell’ultima puntata dello show e tutti hanno notato la grande complicità tra loro, nonostante i trascorsi burrascosi che sembrano essere stati brillantemente superati. Emma e Stefano, dunque, sono tornati segretamente a fare coppia fissa?

La risposta arriva direttamente dalla cantante durante la puntata di Stasera tutto è Possibile, quando ha ammesso che Stefano è meglio come amico che come fidanzato, facendo riferimento al suo vizietto di tradire le partner. Insomma, Emma e Stefano hanno senza dubbio fatto pace, dimenticando la fine burrascosa della loro love story, legata al colpo di fulmine tra il conduttore e Belen Rodriguez, diventata poi sua moglie e madre del figlio Santiago, ma al momento il rapporto si ferma a questo: pura amicizia.