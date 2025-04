Stefano De Martino, Paolo Bonolis lo voleva come sostituto ad Avanti un Altro: spunta il retroscena

News VIP

Soni Bruganelli racconta un retroscena sull'ex marito Paolo Bonolis e Stefano De Martino, ecco che proposta gli avrebbe fatto prima del passaggio in Rai.

Nel corso della nuova puntata di Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi, Sonia Bruganelli ha svelato un retroscena sull’ex marito Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Ecco il curioso aneddoto raccontato dall’ex opinionista del Grande Fratello.

Sonia Bruganelli svela un retroscena a Obbligo o Verità

Alessia Marcuzzi ha portato sulla Rai un nuovo format che sta piacendo molto ai telespettatori, ovvero Obbligo o Verità, e Sonia Bruganelli è stata ospite dell’ultima puntata andata in onda in prima serata. L’ex opinionista del Grande Fratello si è trovata a giocare con il gioco “Chi butteresti giù dalla torre”, e le è stata mostrata una foto di Stefano De Martino. Il presentatore partenopeo è diventato un volto di punta sulla Rai, con un contratto milionario e la grande risposta da parte del pubblico, che sta regalando ascolti stellari ad Affari Tuoi.

De Martino si è commosso a Stasera tutto è Possibile, salutando i telespettatori alla fine dell’ultima puntata di questa edizione, nella quale era presente anche l’ex fidanzata Emma Marrone, e confermando i rumors sul suo addio al format che l’ha reso noto come presentatore. Parlando di De Martino, Sonia ha voluto raccontare un aneddoto esclusivo che riguarda l’ex ballerino di Amici e Paolo Bonolis. Non è un mistero che il presentatore Mediaset abbia espresso ottimi pareri sul collega partenopeo, adorando il suo modo frizzante di condurre oltre che la sua innegabile presenza scenica. Sembra che Paolo abbia un debole per Stefano, tanto da proporgli uno dei suoi programmi più famosi in vista del suo addio. Ecco i dettagli.

Paolo Bonolis voleva Stefano De Martino come sostituto

Ospite del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Sonia Bruganelli ha raccontato che l’ex marito Paolo Bonolis avrebbe contattato Stefano De Martino per fargli una proposta inaspettata. Il presentatore, infatti, avrebbe voluto affidargli il suo programma di successo Avanti un altro, che sarebbe stato pronto a lasciare, ma Stefano ha dovuto declinare l’offerta dal momento che era in procinto di firmare un vantaggioso contratto con la Rai e diventare il nuovo volto di Affari Tuoi.

“Paolo gli ha fatto una proposta, lui lo voleva come sostituto suo per Avanti Un Altro. Quando è andato per parlarci abbiamo saputo che era in procinto di fare quello, di passare in Rai per i pacchi, e quindi si sono parlati molto. Devo dire che Stefano in qualche modo mi ricorda un pochino la maniera di presentare che aveva Paolo da giovane. Quindi tra di loro si sono parlati e, a onore del vero, Paolo è stato uno dei primi a dire che probabilmente avrebbe potuto farlo bene”.

Insomma, Sonia ha confermato la grande stima che Paolo nutre nei confronti di De Martino, ed effettivamente lui è stato uno dei primi a scommettere sull’ex ballerino di Amici. Scommessa vinta dato che Stefano è amatissimo da milioni di telespettatori e che la sua carriera in Rai brilla di luce propria, tanto che si pensa che potrebbe presto approdare anche al Festival di Sanremo come direttore artistico.