Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca dà forfait alla finale: "Giorni duri, non ho scelta"

Questa sera andrà in onda la Finale di Sognando...Ballando con le Stelle e Pasquale La Rocca non sarà tra i maestri di ballo presenti. Ecco perché ha dovuto dire addio alla finale.

Pasquale La Rocca, storico volto del dancing show di Ballando con le Stelle, non potrà essere presente alla finale dello spin-off che celebra i 20 anni della trasmissione. Questa sera, venerdì 30 maggio, infatti, su Rai1 andrà in onda la quarta e ultima puntata di Sognando...Ballando con le Stelle, che vedrà esibirsi diverse coppie di ex vincitori/concorrenti con maestri di ballo. Scopo del programma non è solo quello di assegnare il titolo di vincitore/vincitrice, ma anche quello di trovare il prossimo maestro che si unirà alla squadra del programma condotto da Milly Carlucci per la prossima edizione.

Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca assente alla finale: "Non ho avuto scelta"

La quarta e ultima puntata della trasmissione spinoff del noto dancing show di Rai1 andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio in prima serata. Purtroppo, non tutti saranno presenti per la finale di Sognando...Ballando con le Stelle: a mancare sarà il maestro di ballo Pasquale La Rocca. Ad annunciarlo è stato lui stesso, con un post sui social, a meno di 24 ore dalla messa in onda della puntata che concluderà la trasmissione che Milly Carlucci ha voluto portare in tv per festeggiare i 20 anni di uno show amatissimo come Ballando. La conduttrice ha anche sottolineato l'importanza degli ascolti registrati dal programma in queste tre settimane e a Il Corriere della Sera ha raccontato:

" Volevamo dare visibilità a un processo che di solito resta dietro le quinte, raccontando le storie di impegno e sacrificio che sempre ci sono dietro chi decide di dedicare la vita al ballo. Viviamo nella società del successo immediato, ma il successo arriva anche attraverso il duro lavoro"

Scopo del programma, infatti, è anche quello di trovare il nuovo maestro che si unirà a Ballando con le Stelle per l'edizione autunnale. E, infatti, grandi protagonisti sono anche i maestri di ballo, figure imprescindibili per permettere ai ballerini e concorrenti di dare il meglio di loro in pista. Questa sera, purtroppo, a essere assente sarà Pasquale La Rocca, che ha rivelato che a causa di un'infezione alla gola sarà costretto a dare forfait alla finale:

"Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati. Purtroppo, a causa di un'infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghiterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimane"

Il maestro di ballo si è detto dispiaciuto di non poter essere alla finale del programma, ma si dice anche grato di essere in via di guarigione e manda un grande in bocca al lupo alla squadra di Milly Carlucci e a tutti i concorrenti del team: "Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Milly, alla Ballandi e a tutto il team per la serata di doman per un'altra fantastica puntata su Rai Uno!".

Sognando...Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca assente, torna a sorpresa Raimondo Todaro

Se Pasquale La Rocca sarà assente, a sorpresa, però, sarà invece presente Raimondo Todaro, ex maestro di Ballando con le Stelle e prof di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è stato legato per anni alla trasmissione di Rai 1, per poi lasciarla e passare al talent di Canale5. Come anticipato da Milly Carlucci, per la Finale di Sognando...Ballando con le Stelle, l'ex maestro sarà presente nella puntata di questa sera, venerdì 30 maggio.

Questa sera, le coppie che balleranno sono le seguenti, annunciate nel corso della semifinale di venerdì 23 maggio, con i relativi maestri di ballo: Ecco quali sono gli abbinamenti per l'ultima puntata: Yuri con Federica Pellegrini, Hugo con Federica Nargi, Mario con Bianca Guaccero, Chiquito con Wanda Nara, Vanessa con Massimiliano Ossini, Aly-Z con Tommaso Marini, Valentina con Francesco Paolantoni, Janiya con Gabriel Garko

