Milly Carlucci parla degli ascolti di Sognando Ballando con Le Stelle: "Abbiamo fatto un miracolo"

Milly Carlucci, che domandi condurrà la finale di Sognando Ballando con le Stelle, al Corriere della Sera ha parlato degli ascolti dello spin-off ma anche di tanti protagonisti che hanno preso parte al dance show di Rai1.

Milly Carlucci domani, venerdì 30 maggio, si prepara a condurre la finale di Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off nato per celebrare i vent’anni del celebre show di Rai1. Un traguardo importante, inaspettato persino dalla stessa ideatrice del format. Un esperimento lo ha definito la conduttrice, previsto in quattro appuntamenti per ufficializzare i nuovi maestri che prenderanno parte al programma che tornerà a settembre.

Milly Carlucci parla di Sognando Ballando con le Stelle: "Siamo andati in onda in un periodo particolarissimo"

Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha parlato del nuovo show ma anche dei tanti protagonisti del dance show più amato del piccole schermo.

"Un programma di quattro puntate, un esperimento molto strano, per cui avevo dovuto convincere Flavio Cattaneo e l’allora direttore Del Noce, che invece mi volevano su un altro programma. Poi, in corsa, ci chiesero di raddoppiare le puntate... fu il motivo per cui nacque il ripescaggio: avevamo finito i concorrenti!"

Domani ci sarà la finale del talent che ha messo in competizione ballerini professionisti per aggiudicarsi un posto da maestro nello show originale. Un modo per omaggiare la storia di Ballando e l’impegno di chi fa del ballo una vocazione.

"Volevamo dare visibilità a un processo che di solito resta dietro le quinte, raccontando le storie di impegno e sacrificio che sempre ci sono dietro chi decide di dedicare la vita al ballo. Viviamo nella società del successo immediato, ma il successo arriva anche attraverso il duro lavoro".

Sebbene gli ascolti non siano stati esplosivi, Milly si dice più che soddisfatta.

"Credo che con questo programma abbiamo fatto un miracolo, proprio in termini di ascolti. Siamo andati in onda in un periodo particolarissimo, in cui eravamo tutti a lutto per la morte di papa Francesco. Eppure le storie dei ballerini sono state accolte con grande affetto dalla gente".

In vent’anni di messa in onda, il programma ha ospitato tantissimi personaggi noti, ma alcuni hanno lasciato un segno più profondo.

"Senza dubbio Fabrizio Frizzi. Come conduttore e collega era quello che aveva più da perdere nel buttarsi in un’avventura. Non sapeva ballare, eppure fu così simpatico da far scattare un sentimento di identificazione negli uomini. Diego Armando Maradona ci ha aperto le porte del mondo sportivo. Giorgio Albertazzi, invece, ha dimostrato che anche a 90 anni si può ballare con grazia e coraggio".

Milly Carlucci ha sempre voluto uno show inclusivo, capace di rappresentare la società in tutte le sue sfaccettature.

"Abbiamo portato in prima serata persone diversamente abili come Giusy Versace, Nicole Orlando, Oney Tapia. E poi Lea T o Vittoria Schisano. Il nostro scopo era raccontare la nostra società, e farlo in Rai è stato semplicissimo".

Tra momenti emozionanti e divertenti, non sono mancati anche gli imprevisti.

"Durante un ballo a Giusy Versace si staccò una protesi. Io ero mezza morta, poi ho visto lei che rideva come una pazza, e tutto si risolse. Aveva paura di aver colpito Sandro Mayer. Uno sportivo, non posso dire il nome, si chiuse nel bagno per due ore dopo una critica dei giudici. Non voleva più uscire, era troppo offeso. Penso a Costantino della Gherardesca vestito da pomodoro o a un timidissimo Bobo Vieri travestito da Braccio di Ferro. Ci siamo divertiti tanto".

Divertita anche dal trattamento comico ricevuto dal GialappaShow, la Carlucci ha apprezzato l’ironia della parodia della sua figura.

"La prima volta che ho visto la mia parodia mi sono piegata in quattro dal ridere. Ho subito pensato di invitarla in trasmissione, mi fa troppo ridere".

Sui sogni per il futuro, non si sbilancia, ma confessa qualche desiderio.

"Mi piacerebbe avere in pista Richard Gere o Antonio Banderas, ma non avrò mai i soldi per ingaggiarli".

E sul suo ruolo all’interno del programma:

"Qualche lezione l’ho fatta, anche per tappare qualche buco. Ma per fare le cose bene serve tempo, e io in questo momento non ce l’ho".

Infine, parlando della giuria e delle dinamiche interne allo show, sottolinea lo spirito di squadra costruito in due decenni:

"In vent’anni abbiamo condiviso esperienze di ogni tipo, proprio come in una famiglia. E se un membro della famiglia ha delle difficoltà, non è che ti volti dall’altra parte. Anche Guillermo è tornato bello pimpante. La forza del nostro gruppo è proprio questa".