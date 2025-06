Simona Ventura non torna a settembre con Citofonare Rai 2!

News VIP

Citofonare Rai 2 non si farà. La nuova edizione del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego non appare nei palinsesti della Rai.

Le recenti indiscrezioni avevano riportato la possibilità di vedere cancellato o drasticamente ridotto Citofonare Rai 2, con Simona Ventura e Paola Perego. Ora le voci sono certezza dato che, durante la presentazione dei palinsesti Rai del nuovo anno, il programma non viene neppure citato.

Citofonare Rai 2 non tona a settembre 2025

Era nell’aria il cambiamento drastico del palinsesto della Rai, dovuto anche al taglio di budget che si mormora sia di 25 milioni di euro - non esattamente un bazzecola - e così il malumore dei presentatori dilaga, soprattutto di quelli che hanno visto il loro format non riconfermato nella nuova stagione televisiva. Pochi giorni fa, sono stati presentati i palinsesti ufficiali della Rai del 2025/2026 ed ecco che Simona Ventura e Paola Perego con il loro Citofonare Rai 2 non sono presenti, almeno per la prima parte dell’anno. La notizia era stata già data da Davide Maggio pochi giorni fa, che riportava:

“Nella migliore delle ipotesi, sarà invece taglio drastico per Citofonare Rai2 di Paola Perego e Simona Ventura. Confermiamo che si sta ragionando ad una programmazione non più per l’intera annata ma dalla primavera 2026”.

Insomma, al momento non appare nei palinsesti ma Citofonare Rai 2 potrebbe comunque tornare dopo gennaio 2026? Al momento non è chiaro, ad allarmare tuttavia sono le indiscrezioni sulla Ventura, che potrebbe lasciare in via definitiva la televisione nazionale per approdare in Mediaset. Ecco perché.

Simona Ventura lascia la Rai?

Caos dopo la presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2025/2026. Mentre torna Il Collegio con una nuova edizione ambientata nel 1990, anche se andrà in onda inizialmente su Rai Play, Citofonare Rai 2 è sparito dalla programmazione. Un colpo basso per i fan del format condotto da Simona Ventura e Paola Perego, che ha sempre incassato ascolti discreti proprio in virtù della grande popolarità delle due presentatrici e amiche. Ma cosa è successo?

Il programma potrebbe tornare su Rai 2 nella seconda metà dell’anno ma, attenzione, si mormora che Simona non sarà più una dipende della televisione nazionale per allora. Attualmente, Ventura è l’opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove non perde occasione per commentare in modo magistrale come durante lo scontro tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani. Ventura piace, è una certezza e così Mediaset potrebbe volerla nuovamente nella sua scuderia, magari affidandole qualche reality show dove Super Simo si sa muovere magistralmente. Occorre attendere anche la presentazione dei palinsesti Mediaset per scoprire se i vertici del Biscione hanno convinto la presentatrice a tornare con loro.