Isola dei Famosi, scintille in diretta tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani: Simona Ventura dalla parte dell'ex gieffina

Cristina Plevani finisce in lacrime dopo essere stata duramente criticata in diretta a L'Isola dei Famosi da Dino Giarrusso, l'opinionista Simona Ventura si schiera dalla parte della naufraga: "È una persona che merita tanti applausi".

Dino Giarrusso è stato il protagonista indiscusso dell'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 18 giugno 2025 su Canale 5. Il giornalista ed ex Iena si è reso protagonista di una rissa in acqua con Omar Fantini e poi si è duramente scontrato in diretta con l'ex gieffina Cristina Plevani.

Scontro in diretta tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso

L'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, è stata a dir poco turbolenta. La conduttrice Veronica Gentili ha deciso di iniziare la diretta facendo ascoltare ai concorrenti cosa hanno detto di loro i naufraghi dell'ultima spiaggia. Tra tutti, Dino Giarrusso si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei confronti di Cristina Plevani: "Che cosa ha fatto negli ultimi venticinque anni di vita Cristina Plevani? Niente. È una che 25 anni fa ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla".

Le parole di Dino hanno spiazzato e ferito Cristina, che non è riuscita a nascondere il suo dispiacere in diretta. Visibilmente provata, la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello ha deciso di intervenire e difendersi dalle critiche mosse dal suo compagno di avventura: "Dino è un classista che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio. Io sono una persona normale, ma di certo non mi sento inferiore a lui". "Classista non lo accetto. Ho passato tutta la vita a combattere il classismo. Da giornalista, da politico, da inviato delle Iene" ha prontamente replicato il naufrago infastidito dalle accuse della donna.

Cruciani e Simona Ventura difendono Cristina

Dino Giarrusso è finito al centro delle polemiche per il comportamento assunto nei confronti di Cristina Plevani durante l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi. A prendere le parti della vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ci hanno pensato l'ospite in studio Giuseppe Cruciani e l'opinionista Simona Ventura.

Infastidito dalle parole di Dino, Cruciani lo ha invitato a spiegare cosa intendesse quando ha detto che Plevani in 25 anni non ha fatto niente: "Non è che se uno non va in televisione, non si fa vedere nei programmi, significa che non ha fatto niente. Penso che tu le debba chiedere scusa". Un intervento che ha messo d'accordo tutti, compresi i naufraghi, che si sono alzati in piedi per applaudirlo. Messo con le spalle al muro, il naufrago ha fatto un passo indietro con l'ex gieffina, che però non ha accettato le sue scuse: "Ma vai a fare in c**o. Io ti ho insultato?".

A difendere Cristina è arrivata anche l'opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Senza mezzi termini, la Ventura ha ripreso Giarrusso in diretta e sottolineato come la naufraga sia una persona da rispettare e stimare: "Una che esce come vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e che poi decide di tornare a fare un lavoro normale è una persona che merita tanti applausi". Ricordiamo che proprio la Plevani questa settimana è finita al televoto insieme a Jey Lillo e Patrizia Rossetti. Il pubblico deciderà di salvarla e portarla in finale?

