Il Collegio torna ufficialmente sulla Rai, ecco tutte le novità

News VIP

Parte una nuova edizione de Il Collegio sulla Rai, a confermarlo i vertici di Viale Mazzini durante la presentazione dei palinsesti.

Buone notizie per tutti coloro che sentivano la mancanza de Il Collegio. Come anticipato qualche mese fa, il programma sta per tornare sulla Rai anche se non sarà in prima serata come di consueto. Ecco tutte le novità sulla nuova stagione.

Il Collegio torna ma su Rai Play

Circa un mese fa sono stati aperti i cast della nuova edizione de Il Collegio dopo due anni di stop, dovuti agli ascolti a dir poco disastrosi delle ultime stagioni del programma. Il Collegio torna sulla Rai ma, attenzione, non andrà in onda su Rai 2 in prima serata come di consueto. A confermarlo i vertici di Viale Mazzini durante la presentazione dei palinsesti Rai della stagione televisiva 2025/2026, annunciando anche tutte le novità del caso. La prima è senza dubbio quella che riguarda la messa in onda, dal momento che il format si sposa sul servizio streaming Rai Play e solo in un secondo momento verrà trasmessa su Rai 2, forse a dicembre di questo anno.

Altra novità riguarda la voce narrante de Il Collegio, che passa nelle mani del telecronista sportivo Pierluigi Pardo, sostituendo Stefano De Martino già carico di impegni con tutti i format che gli sono stati assegnati. Scopriamo le altre novità sulla nuova edizione, quando sarà ambientata e le anticipazioni sul cast.

Il Collegio, tutte le novità

Dunque, Il Collegio torna sulla Rai ma inizialmente su Rai Play prima di riconquistare la prima serata. Una tecnica, forse, per testare l’indice di gradimento del pubblico dato che le ultime edizioni non sono state molto seguite, per essere gentili. La voce narrante sarà il telecronista sportivo Pierluigi Pardo dunque non più Stefano De Martino, e la nuova stagione sarà ambientata nel 1990.

“La classe protagonista della nona edizione si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, del Mondiale del ’90, dei walkman sempre accesi e delle cassette registrate a casa”.

Insomma, un anno particolare che metterà alla prova i ragazzi che sceglieranno di studiare e conquistare il loro diploma, vivendo tutti insieme in collegio tra lezioni, interrogazioni, esami ma anche tanto sano divertimento. Ancora nessuna notizia sul cast degli alunni mentre sono state diffuse le prime notizie sul cast dei professori, con il ritorno del professor Maggi, amatissimo dal pubblico, e della professoressa Maria Rosa Petolicchio, altro volto noto del programma che ha preso parte anche a Pechino Express conquistando tutti.