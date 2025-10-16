Sanremo 2026, tra i Big in gara anche due ex allievi della 24esima edizione di Amici: le ultime indiscrezioni

News VIP

Luk3 e TrigNO pronti a salire sul palco dell'Ariston insieme ai Big della musica italiana? Stando alle ultime indiscrezioni nel cast della prossima edizione del Festival di Sanremo ci saranno diversi allievi di Amici.

La prossima edizione del Festival di Sanremo tornerà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 su Rai1. Al timone Carlo Conti, che ha già iniziato ad ascoltare i possibili brani in gara. Ma chi saranno i Big che saliranno sul famoso e amato palco dell'Ariston? Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo diversi talenti provenienti dalla scuola di Amici.

Svelati i possibili Big di Sanremo 2026

Sanremo 2026 promette un'edizione ricca di emozioni e sorprese. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Adnkronos, il cast si preannuncia ricca di grandi e attesi ritorni. "Un nome su tutti è quello di Blanco, che dopo il successo del singolo 'Piangere a 90' potrebbe tornare all'Ariston per consolidare la sua nuova fase artistica. E c'è chi giura su un rientro in scena di Angelina Mango e Sangiovanni, entrambi reduci da un periodo di pausa per ricaricare le energie creative" si legge sul portale, che ha rivelato che la prossima edizione del Festival sarà segnata da tanti nomi di spicco del panorama musicale italiano:

Atteso anche il ritorno di Alfa, Enrico Nigiotti e del duo Benji & Fede. Non è chiaro se questi ultimi riproporranno il brano scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, escluso dalla selezione dello scorso anno. È quasi di rito la partecipazione di Settembre, l’artista che l’anno scorso ha trionfato nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Vertebre’. A coprire la “casella” talent, invece, potrebbe essere Luk3, diciottenne reduce dalla scuola di ‘Amici‘ e già autore di diversi brani virali. Potrebbe ambire a un posto anche Trigno, vincitore della categoria Canto di Amici 24. Dalle veterane del palco come Emma (che potrebbe riconfermare la premiata ditta autorale con Olly e JVLI), Arisa e Malika Ayane, a talenti in cerca di una nuova consacrazione. Voci insistenti anche su Sal Da Vinci. Anche Aiello, reduce da un anno molto positivo, rientra tra coloro che potrebbero meritare una nuova chance.

Leggi anche Carlo Conti svela quando annuncerà i Big e i titoli delle Canzoni di Sanremo 2026

Non solo. Parlando di novità, il portale ha poi anticipato che la scelta del conduttore di Sanremo Giovani 2025 sarebbe ricaduta su Gianluca Gazzoli, conduttore e creatore del podcast Passa da Bsmt: "Manca solo la firma del contratto".

Luk3 e TrigNO verso Sanremo?

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Adnkronos, molto probabilmente saliranno sul palco dell'Ariston diversi protagonisti di Amici. Tra i più quotati ci sarebbe TrigNO, vincitore della categoria canto in carica, e Luk3 (Luca Pasquariello ndr), anche lui tra gli allievi più amati e seguiti della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi:

A coprire la “casella” talent, invece, potrebbe essere Luk3, diciottenne reduce dalla scuola di 'Amici' e già autore di diversi brani virali. Potrebbe ambire a un posto anche Trigno, vincitore della categoria Canto di Amici 24.

Ricordiamo che, al momento, queste restano solo indiscrezioni. L’annuncio ufficiale dei 30 Big in gara a Sanremo è atteso per il prossimo dicembre 2025 in diretta al Tg1.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.